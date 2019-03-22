資深女星改賣蔥油餅　豪賺「陽明山3房」再蓋飯店當CEO

娛樂中心／綜合報導

資深女星慕鈺華從18歲就踏入演藝圈，擁有《媽媽》、《某大姐》等代表作，一路走來人生並不順遂，堅強帶著她跨越高牆，現在是靠著自創的食品品牌化身成功的生意人。

▲60歲資深女星慕鈺華。（圖／翻攝自慕鈺華臉書）

據《蘋果日報》報導，慕鈺華經商就是把產品做到最好，也因為這樣的完美主義要求，還有顧客因此被她打動成了忠實顧客，現在在陽明山擁有2戶房子，下個月將買下第3戶，目前也打算要再戰觀光業，準備蓋飯店當總裁，在經商上已經有很大的心得，做起來的成績也都非常好。

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▲慕鈺華創立「慕鈺華食品」，從蔥油餅開始做起。（圖／翻攝自慕鈺華食品臉書）

事實上，慕鈺華活躍於演藝圈時一直是以苦情媽媽形象深植人心，但21歲時被建商捲款45萬元，接著又遇到支票跳票、朋友倒會捲款潛逃等，總計賠上1600萬元。沒想到老公中風過世、親弟弟也因火災喪生，她只能獨自撫養年邁的父母及年幼的小孩，身體也因此出狀況，「那時身體不能戴任何東西，不管衣服質料再柔再輕，穿上去就是一條兩條線，非常癢」。

由於身體過敏服用藥物，導致類固醇吃太多影響外表，慕鈺華更不想接觸任何人，進而罹患憂鬱症。當時一餐就要吞十來顆藥的她，靠意志力完全不碰，經過3個月至半年，竟說服自己的身體，不藥而癒，也不再發癢起紅疹。儘管遭遇重重不幸，但慕鈺華人生最後逆轉勝，現已成為億萬大亨。