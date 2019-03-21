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老婆拍戲「男主角是他國小同學」　張嘉倪尪探班一看…酸了：你這什麼眼神

記者李湘文／綜合報導

大陸女星張嘉倪以《延禧攻略》「順嬪」一角大紅，最近跟老公買超一起上綜藝節目《妻子的浪漫旅行》，更是因為感情超甜，受到大量觀眾關注。在最近的節目中，買超透露自己曾經去陪張嘉倪拍戲，卻在看到感情戲的時候大吃飛醋，苦悶到直接離開回飯店，反應讓眾人都笑歪！

▲張嘉倪老公探班吃醋。（圖／翻攝自微博／張嘉倪）

▲張嘉倪跟老公買超感情甜蜜。（圖／翻攝自微博／張嘉倪）

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買超出身富裕，比較沒有工作壓力，剛和張嘉倪交往時，因為時間寬裕，得知對方要進劇組拍戲3個月，心想「每天她不在旁邊，少一個人就怪怪的」，便跟著去陪拍戲3個月。那段期間，他每天什麼都不用做，也不需要去現場，就是在飯店陪女友練戲，偶爾點評一下，或是在對方需要一個人對戲時幫忙。

▲張嘉倪老公探班吃醋。（圖／翻攝自秒拍）

▲張嘉倪老公探班大吃醋。（圖／翻攝自秒拍）

過了一陣子，張嘉倪某天突然提出：「今天可能有感情戲，你要不要去？」邀約買超到拍戲現場看看。他想到男主角也是自己國小同學，都是認識的人，就興奮地回答：「我去！我看一眼。」沒想到，去了現場一看，男主角眼神曖昧地看著張嘉倪，令他頓時吃醋，忍不住吐槽自己同學「你這什麼眼神」、「演的什麼玩意兒」，最後乾脆不看了，生著悶氣回飯店。

▲張嘉倪老公探班吃醋。（圖／翻攝自秒拍）

▲張嘉倪老公探班吃醋。（圖／翻攝自秒拍）

▲買超看張嘉倪拍感情戲，因為看不下去，只能苦悶離開。（圖／翻攝自秒拍）

買超在《妻子的浪漫旅行》中提起這段故事，立刻讓現場所有人大笑，張智霖也調侃：「所以還是有點彆扭，對不對？」買超默認，一臉委屈地表示：「我會讓他倆好好地在戲裡談戀愛，不去打擾。」最後還假裝哭泣，逗趣反應令網友都笑說「男朋友模板」、「一顆醋味的黏妻糖」、「太可愛了」、「想有一個像買超一樣的男朋友」。

▲張嘉倪老公探班吃醋。（圖／翻攝自微博／買超sam）

▲張嘉倪和買超婚後甜蜜。（圖／翻攝自微博／買超sam）

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