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到底怎麼打「夸克」？王仁甫《傳說》慘被KID殺8次崩潰

記者許逸群／台北報導

「過關機器」王仁甫遇到危機！王仁在過年期間他的粉絲團收到了300多封私訊，全都在教他如何在遊戲中幹掉勁敵KID。偏偏經過反覆練習，最後節目上玩還是慘輸，王仁甫只能苦笑撐場，無法面對現實。

▲▼王仁甫《傳說》被KID慘電。（圖／狼谷競技台提供）

▲王仁甫苦練《傳說》仍遭慘電。（圖／狼谷競技台提供）

KID和王仁甫自從接下狼谷競技台《FIVE鬪！龍虎門》，兩人瘋玩電競手遊《傳說對決》，KID檯面上下打了近千場，都選用「夸克」這個角色，幾乎打出名號。在本周播出的節目裡，王仁甫才坐上電競椅，就說內心非常沉重：「我最怕坐到這個位置，因為每次我坐這個位置都會輸。」

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▲▼王仁甫《傳說》被KID慘電。（圖／狼谷競技台提供）

▲KID玩《傳說》有一定的實力。（圖／狼谷競技台提供）

「我已經練習半年了，不斷尋找角色要贏KID的夸克。」王仁甫提到：「今年過年，我的粉絲專頁大概收到有300多封訊息，全都在教我要怎樣剋夸克，他們推薦的每隻角色、招式我都去用，今天要見真章了！」KID聽完深感不可思議，直呼：「粉絲也太認真了吧！」

不過才剛開打，王仁甫的角色「哥德爾」就被KID「夸克」的鎖鏈勾到，率先陣亡。但王仁甫的隊長責任心大發，邊打邊跟隊友喊話：「我不能站太後面，我要保護你們！」說完便傻傻向前衝，接著便是好幾次的「送頭」被擊殺。

▲▼王仁甫《傳說》被KID慘電。（圖／狼谷競技台提供）

▲「遊戲王」王仁甫在《傳說》被KID慘電。（圖／狼谷競技台提供）

最後KID和同隊來賓貝莉莓打出神配合，再利用地形優勢獲勝。整場下來，KID總共擊殺13人次，其中有8次都是王仁甫；換句話說，王仁甫在這場遊戲中，足足被KID殺死了8次！看著KID隊獲勝歡呼，王仁甫坐在位置上握著手機苦笑，遲遲沒有起身，沮喪到沒辦法跟KID一起做節目結尾。

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王仁甫, 傳說, KID, 傳說對決

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