18歲女偶像「本名同音李勝利」　出道3年突改名…網笑：很值得改！

記者張筱涵／綜合報導

韓團MOMOLAND今年即將邁入出道第3年，回歸在即時成員Nancy日前因為不同的事情掀起一陣熱烈討論，因為她爆出將本名李勝利（音譯，이승리）改成李格魯（音譯，이그루）的消息，讓人不免聯想到最近鬧得沸沸揚揚的勝利事件。

▲目前18歲的Nancy是美韓混血的MOMOLAND成員。（圖／翻攝自MOMOLAND推特）

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MOMOLAND成員們都共用官方社群平台和粉絲交流溝通，也因為如此每次在發文時她們都會在括號內寫上成員名字透露是誰上傳的或是主題是誰，不過其中成員Nancy原本一直都是寫「＃낸시（Nancy）」，但在19日上傳自拍照時括號內的字變成了「＃그루（格魯）」，同天她的維基百科資料韓文名字的部分也被改成了「李格魯」，在各大論壇和推特都掀起一陣討論。

▲Nancy於3月1日上傳的推特還是寫「Nancy」（左），19日卻改成「格魯（그루）」（右）。（圖／翻攝自MOMOLAND推特）

大部分網友都不知道美韓混血的Nancy有韓文名字，透過這次事件才發現她原本叫做李勝利（音譯，이승리），這也難免讓人聯想到最近的勝利事件。雖然勝利（승리）的本名叫做李昇炫（이승현），但出道10年這個藝名也深植每個人心裡，第一時間提到他時也都會說是「勝利」或「李勝利」，因此在Nancy名字突然變成李格魯（音譯，이그루）時，他們也留言表示，「滿值得改名的」、「改得好」。

▲▼Nancy突然將自己的稱呼改成格魯（그루）引起熱烈討論。（圖／翻攝自《theqoo》）

不過，MOMOLAND所屬經紀公司MLD娛樂20日正式回應韓媒：「MOMOLAND Nancy沒有改名，韓文名字還是李勝利（音譯，이승리），『格魯（그루）』不是改名，是本來就在用的藝名。」但Nancy從出道以來都用這個名字向外界介紹自己，這個回應反而讓粉絲陷入一陣謎團中。