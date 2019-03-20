朴寶劍追BTS追到香港！驚喜現身「演唱會第一排」　粉：真的賺到

記者蕭采薇／綜合報導

南韓天團防彈少年團（BTS）20日在香港亞洲博覽館開唱，也是他們《BTS World Tour：Love Yourself》進入倒數的場次。不過在開場前，觀眾席中竟意外出現南韓男星朴寶劍，讓粉絲又驚又喜，朴寶劍更因此登上了微博熱搜。

▲防彈少年團本週在香港開唱，圖為桃園場。（圖／Live Nation Taiwan提供）

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防彈少年團將在香港接連開唱4場，沒想到第一場就迎來超大咖觀眾，就是男神朴寶劍。事實上，朴寶劍也剛剛結束在香港的粉絲見面會，當時就有粉絲猜到，他或許就是要留下來看好友的演唱會。朴寶劍和觀眾一樣，手上拿著「應援手燈」阿米棒，似乎對演唱會非常期待。

▲朴寶劍驚喜現身防彈少年團香港演唱會。（圖／翻攝自微博）

朴寶劍穿著白色T恤、戴著圓框眼鏡，雖然穿著簡單，但由於坐在第一排還是非常醒目，讓不少到的粉絲們開心的在開場前拍下照片上傳，並說道：「看防彈還看到了寶劍，真的賺到！」朴寶劍和防彈少年團成員V是超級好友，過去在首爾的演唱會也幾乎不曾缺席，這回連海外場都現身，也是見證兩人的好友情。

▲朴寶劍驚喜現身防彈少年團香港演唱會，坐在觀眾席第一排。（圖／翻攝自微博）

▲朴寶劍和防彈少年團的V是好友。（圖／翻攝自推特）