南柱赫交往1年只牽手超遲鈍！求婚韓志旼神展開...收視飆史上第三

記者吳孟庭／綜合報導

韓劇《如此耀眼》昨（20）日播出大結局，收視創下9.7%打破《大力女子》紀錄，而手錶的秘密終於被揭開，南柱赫和韓志旼的戀愛故事也重現觀眾眼前。尤其南柱赫超遲鈍，交往1年還在牽手、想求婚卻落得戒指被當作石頭丟掉的下場，熱戀片段好氣又好笑，也讓結局充滿淡淡的哀傷。

▲南柱赫和韓志旼劇中原來是一對戀人，求婚場景爆笑公開。（圖／KKTV提供）

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《如此耀眼》最後三集揭開那只號稱能「穿越時空」的神秘手錶之謎，原來女主角金惠子（韓志旼 飾演）與男主角李俊河（南柱赫 飾演）在80年代原本就是一對戀人，兩人第一次約會就因女生違規穿越馬路，被警察懲罰在街頭罰站，男生則是故意違規，為了陪女友罰站，有著80年代的純愛情懷。

不過俊河非常遲鈍，交往了1年都還只有牽手的關係，讓惠子超心急，決定使出各種暗示希望能進一步發展，天兵的模樣笑翻許多觀眾。惠子想結婚，好不容易兩人出遊，俊河卻破壞氣氛，她一氣之下沒注意男方悄悄把戒指放她手中，就這麼丟入了河裡，得知後在河邊大哭，還好有情人終成眷屬。

▲韓志旼誤將戒指丟掉，在河邊氣哭。（圖／KKTV提供）

而那只手錶，其實是惠子送給俊河的禮物，婚後俊河因為政治問題被害死於獄中，手錶也被壞警察搶走。惠子年老後罹患阿茲海默症，才把記憶與現實搞混，最後她與年老的警察、感情疏遠的兒子和解，感人對話讓不少觀眾淚灑螢幕前。

《如此耀眼》最終創下9.731%的最高收視，成為JTBC收視第三高，僅次於今年的《SKY Castle天空之城》與《有品位的她》，而南柱赫的表現也被讚演技大躍進，全劇已在KKTV完整上架 ！另外，下週六（30日）他即將來台舉行見面會，KKTV於20日止推出贈票抽獎活動，只要是KKBOX Prime會員，上活動網頁回答相關問題，就有機會抽中見面會門票！