ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

南柱赫交往1年只牽手超遲鈍！求婚韓志旼神展開...收視飆史上第三

記者吳孟庭／綜合報導

韓劇《如此耀眼》昨（20）日播出大結局，收視創下9.7%打破《大力女子》紀錄，而手錶的秘密終於被揭開，南柱赫和韓志旼的戀愛故事也重現觀眾眼前。尤其南柱赫超遲鈍，交往1年還在牽手、想求婚卻落得戒指被當作石頭丟掉的下場，熱戀片段好氣又好笑，也讓結局充滿淡淡的哀傷。

▲南柱赫交往1年只牽手超遲鈍！求婚韓志旼神展開...收視飆史上第三。（圖／KKTV提供）

▲南柱赫和韓志旼劇中原來是一對戀人，求婚場景爆笑公開。（圖／KKTV提供）

請繼續往下閱讀...

《如此耀眼》最後三集揭開那只號稱能「穿越時空」的神秘手錶之謎，原來女主角金惠子（韓志旼 飾演）與男主角李俊河（南柱赫 飾演）在80年代原本就是一對戀人，兩人第一次約會就因女生違規穿越馬路，被警察懲罰在街頭罰站，男生則是故意違規，為了陪女友罰站，有著80年代的純愛情懷。

不過俊河非常遲鈍，交往了1年都還只有牽手的關係，讓惠子超心急，決定使出各種暗示希望能進一步發展，天兵的模樣笑翻許多觀眾。惠子想結婚，好不容易兩人出遊，俊河卻破壞氣氛，她一氣之下沒注意男方悄悄把戒指放她手中，就這麼丟入了河裡，得知後在河邊大哭，還好有情人終成眷屬。

▲南柱赫交往1年只牽手超遲鈍！求婚韓志旼神展開...收視飆史上第三。（圖／KKTV提供）

▲韓志旼誤將戒指丟掉，在河邊氣哭。（圖／KKTV提供）

而那只手錶，其實是惠子送給俊河的禮物，婚後俊河因為政治問題被害死於獄中，手錶也被壞警察搶走。惠子年老後罹患阿茲海默症，才把記憶與現實搞混，最後她與年老的警察、感情疏遠的兒子和解，感人對話讓不少觀眾淚灑螢幕前。

《如此耀眼》最終創下9.731%的最高收視，成為JTBC收視第三高，僅次於今年的《SKY Castle天空之城》與《有品位的她》，而南柱赫的表現也被讚演技大躍進，全劇已在KKTV完整上架 ！另外，下週六（30日）他即將來台舉行見面會，KKTV於20日止推出贈票抽獎活動，只要是KKBOX Prime會員，上活動網頁回答相關問題，就有機會抽中見面會門票！

甜笑妹「胸前邪惡一條」師父秒看暈 網放大一看笑噴：所謂六根清淨...

推薦閱讀

100kg厚片女友「激瘦舊照」曝光！　鵝蛋臉+圓眼正翻…男友一見面就愛上她

100kg厚片女友「激瘦舊照」曝光！　鵝蛋臉+圓眼正翻…男友一見面就愛上她

吳亞馨掉半球…房內鏡面反射「半裸男」！　出國7天五星級奢華行程曝光

吳亞馨掉半球…房內鏡面反射「半裸男」！　出國7天五星級奢華行程曝光

勝利「台灣神祕貴婦金主」曝光！「林太」和蔡依林、廖曉喬有關

勝利「台灣神祕貴婦金主」曝光！「林太」和蔡依林、廖曉喬有關

法比歐認愛翹臀台灣妹！　「2舉動寵翻女友」鬆口羞曝：想結婚

法比歐認愛翹臀台灣妹！　「2舉動寵翻女友」鬆口羞曝：想結婚

細菌人的牙齒不是牙齒！　《麵包超人》31年新發現…網截圖：OH MY GOD

細菌人的牙齒不是牙齒！　《麵包超人》31年新發現…網截圖：OH MY GOD

極品辣媽抱兒洗澡「邪惡雪球照」瘋傳！　95％激似曾愷玹…美到網全被圈粉

極品辣媽抱兒洗澡「邪惡雪球照」瘋傳！　95％激似曾愷玹…美到網全被圈粉

辜莞允、鮪魚辣露美胸「左右包夾小鐘」　男粉細看暴動：碰到了！

辜莞允、鮪魚辣露美胸「左右包夾小鐘」　男粉細看暴動：碰到了！

林依晨度假去啦！辣曬「只穿比基尼」腰瘦背影　網看傻：好性感

林依晨度假去啦！辣曬「只穿比基尼」腰瘦背影　網看傻：好性感

楊祐寧爆穩交「周興哲前女友」！　秘戀2年同居ing…女方超辣真面目曝光

楊祐寧爆穩交「周興哲前女友」！　秘戀2年同居ing…女方超辣真面目曝光

整太大！Andy機場變臉：只有失落…家寧難過落淚了　網搖頭：太過火

整太大！Andy機場變臉：只有失落…家寧難過落淚了　網搖頭：太過火

勝利「1個月犯了12條罪」！　網猜下場超慘…搖頭：會被關到老死

勝利「1個月犯了12條罪」！　網猜下場超慘…搖頭：會被關到老死

迷戀28年！大S為見他進演藝圈「至今沒遇過」　發文告白…偶像翻牌了

迷戀28年！大S為見他進演藝圈「至今沒遇過」　發文告白…偶像翻牌了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

100kg厚片女友「激瘦舊照」曝光！　鵝蛋臉+圓眼正翻…男友一見面就愛上她

吳亞馨掉半球…房內鏡面反射「半裸男」！　出國7天五星級奢華行程曝光

勝利「台灣神祕貴婦金主」曝光！「林太」和蔡依林、廖曉喬有關

法比歐認愛翹臀台灣妹！　「2舉動寵翻女友」鬆口羞曝：想結婚

細菌人的牙齒不是牙齒！　《麵包超人》31年新發現…網截圖：OH MY GOD

極品辣媽抱兒洗澡「邪惡雪球照」瘋傳！　95％激似曾愷玹…美到網全被圈粉

辜莞允、鮪魚辣露美胸「左右包夾小鐘」　男粉細看暴動：碰到了！

林依晨度假去啦！辣曬「只穿比基尼」腰瘦背影　網看傻：好性感

楊祐寧爆穩交「周興哲前女友」！　秘戀2年同居ing…女方超辣真面目曝光

整太大！Andy機場變臉：只有失落…家寧難過落淚了　網搖頭：太過火

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

耀眼, 南柱赫, 韓志旼, 孫浩俊, 金惠子, 如此耀眼, 日韓風

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 顏清標「4媳婦全是高顏值正妹」！　他笑曝「把妹2關鍵」…網淚：不公平
  2. MVP情人合體了！孫協志顏行書「重現PK橋段」自帶BGM
  3. 張軒睿哽咽退出「希望找到會疼妳的人」　Selina淚崩告白真心！
  4. 爆雞皮疙瘩注意！活生生蜘蛛爬整臉　17歲女歌手「開口直接吞了」
  5. 贈獎／金馬奇幻《愛在時光倒轉時》帶你搭上時光機尋找「愛」
  6. 南柱赫交往1年只牽手超遲鈍！求婚韓志旼神展開...收視飆史上第三
  7. 漫威宇宙最新進度！「ETtoday看電影」一次總整理
  8. 秦嵐爆新戀情！　遭直擊和神秘男「現身飯店牽手上樓」
  9. 蔡阿嘎當面嗆蔡英文「女版瑪莎」！幹話連發...小英氣到拍桌
  10. 王子倫敦驚失聲！灌2大壺香菜水　照穿4層衣服：對身體很失望

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366