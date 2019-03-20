威神V再出綜藝MC！　《我們的師父》最萌小師弟是他...網歪樓：帶我一起去

記者韓景樺／綜合報導

南韓男團NCT是韓國知名娛樂公司SM在2016年推出的男子組合，成員人數、國籍眾多，形成團體的一大特色。2019年NCT也在中國推出子團「威神V」(WayV)，不只有音樂作品，更常上綜藝節目和觀眾見面，20日也證實成員WINWIN（董思成）將出演新陸綜《我們的師父》，讓粉絲大呼期待。

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▲Winwin將參與陸綜《我們的師父》。（圖／翻攝自微博／我們的師父）

「威神V」由NCT成員Kun（錢錕）、Ten（李永欽）、揚揚（劉揚揚）、Winwin（董思成）、Lucas（黃旭熙）、肖俊（肖德俊）、Hendery（黃冠亨）組成，7名成員在2019年1月攜專輯《The Vision – The 1st Digital EP》正式出道，更參與了《以團之名》、《快樂大本營》等多個知名綜藝節目的錄製，成為備受矚目的新人。

而繼成員Lucas加入陸綜《奔跑吧》第七季，成為「跑男團」的新成員後，20日

Winwin也被公開將擔任湖南衛視新綜藝《我們的師父》的固定嘉賓。未來他會和于曉光、大張偉、劉宇寧3人共同錄製，透過4個不同年齡段的「徒弟」和各領域具代表性的「師父」間的互動，得出全新感觸，並解決人生中的困惑。

Winwin也透過官方微博的影片和觀眾打招呼，並害羞地說「可能大家都不知道我，我想通過這個節目，把我展現給大家。」他也坦承自己錄製前連「要帶什麼行李、去幹嘛、室內還是室外」都不知道，甚至純真的說「我們經紀人就跟我說，去別人家裡住三天，在那裡睡就可以了」，但Winwin最後仍樂觀地說自己喜歡未知性，搞笑發言也讓網友們直呼可愛，並紛紛歪樓「帶我一起去拜師吧」。

▲Winwin在影片裡透露經紀人只跟自己說「去別人家裡住三天」。（圖／翻攝自微博／我們的師父）