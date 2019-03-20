韓圈風暴中降臨的「春天女神」：冰冷5年，朴春始終沒放棄夢想

文／多雲時晴

我想，朴春在回歸前，必定沒有料到近日韓國娛樂圈的混亂事件，與自己的前公司有如此密切的關聯。卻也是在這滾雪球般的風暴中，朴春的復出更顯得感動與難能可貴──在冰冷沉默的五年，她始終沒有放棄身為歌手的堅持與夢想。

▲朴春終於回歸樂壇。（圖／翻攝自Instagram／dnation_official）

從女子天團到冷凍低谷

大約從2007年之後，一直到2015年，BIGBANG、2NE1各是男、女子團體中的兩大山脈，也讓YG順利坐擁KPOP世界裡的大片江山。當時，2NE1建構了我對Girl Crush的想像；我也認為，自她們出道後，即便成績出色的女團後輩無數，卻尚未有團體能夠與之並肩。

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坦白說，一直以來，朴春並非我密切關注的成員，對於她的背景與動向，其實了解甚少。五年後的此刻，遇上久違的回歸，以及想要書寫、分享的動機，才讓我「真正」開始認識朴春。

▲韓女團2NE1在KPOP歷史有著不可或缺的地位。（圖／KKBOX提供）

2NE1在2009年出道，那年朴春25歲，已經在YG當了七年的練習生。出道前她曾出演李孝利《Anyatar》的MV而累積一些知名度，她也曾有SOLO的機會，但朴春仍希望以組合出道，因此等待了許久，最終成為我們認識的2NE1主唱。

2NE1的出道曲《FIRE》一推出旋即獲得熱烈回響，之後的《Lonely》、《I Am The Best》、《UGLY》等等，也都是耳熟能詳的經典歌曲。就這麼從2009年風光走到2014年，卻沒有想到朴春意外地捲入了「禁藥」風波。

2014年，KBS報導朴春曾在2010年從國外購入毒品的新聞，這不僅傷及她的形象，也成為了演藝事業的轉折點。事實上，一切起因於朴春在美國求學時，曾親眼目睹好友死亡，使她一直為ADD（注意力缺乏過剩行動症候群）所困，而必須服用一種名為「Adderall」的藥物。此藥物含有安非他命成分的混合製劑，在韓國國內，它被視為毒品類的抗神經性藥品，並禁止流通；但在美國，它則是官方認可的合法藥品。因此，朴春便在不熟悉韓國法令的情況下，誤觸法網。

▲2NE1 2014年《CRUSH》專輯是最後一張。（圖／翻攝自2NE1臉書）

最終，檢方的調查以不起訴結案。2014年韓國《Dispatch》也曾刊登與檢察官的問答。檢方清楚地表示，由於朴春提供了精神診斷書與藥方出處，也並未違反毒品法律，因此沒有構成犯罪行為。然而，當時的YG卻雖有替她澄清，卻讓她如犯錯的孩子般遭受長期冷凍；也正因如此，產生的強烈副作用，便是朴春至今始終擺脫不掉社會懷疑的眼光。

從2014年一路被冷凍到2015年底，2NE1四人終於在MAMA頒獎典禮上合體演出，逼出許多歌迷感動的淚水。但當眾人原以為這是全新的起點時，卻沒想到變成了解散的前奏。2016年11月，2NE1正式解散，而從2014年中開始就沒有活動的朴春，決定離開YG尋覓新東家。



《Spring》：朴春的春天

2018年，MBC《PD手冊》節目突然又開始重談朴春的禁藥事件。當時，朴春接受《sportskhan》專訪的一席話，令我印象非常深刻：

「我已經5年沒唱歌，因為被罵著罵著，我也討厭當歌手了。但是在《PD手冊》播出之後，我覺得我應該繼續做歌手，不能再深陷誤會之中，也不能放棄我最想做和最擅長做的事情。」

▲朴春簽新公司重新回歸樂壇。（圖／翻攝自Instagram／dnation_official）

同年，朴春攜手新公司D-Nation重新展開活動。在2019年3月13日，距2NE1最後一張專輯《CRUSH》時隔五年後，終於再度發布新作品《Spring》，並同時空降各大音源榜單，取得亮眼成績。

《Spring》是一首從風格、質感到旋律都非常完整的歌曲。MV中，她宛如重新誕生的仙女般，和前隊友Sandara Park一同閃耀。而這個「Spring」，除了與自己名字中的「春」相襯外，更象徵著越過漫長寒冬，終於再次迎來演藝生涯的春天一樣，流露著滿滿的希望與溫暖。

這短短幾天的時間，許多粉絲過往對KPOP歌手的信任與喜愛，都被應聲敲碎。也因此，朴春的堅持與不忘初衷，在這個春天裡更顯得閃耀動人。

從我之前寫過的樂童音樂家，到已經差點忘了她們是歌手的李遐怡、CL、Sandara Park，YG近幾年像是一個滿手好牌卻總是虎頭蛇尾、不會打牌卻又熱愛賭博的投機者。也許，當年的朴春是被放棄的籌碼，但她用能力與毅力向大眾和她的前公司證明：我喜歡唱歌，我還能唱。最終，她也在沉寂五年之後，成為一位更成熟的歌手，並用完美的姿態，走出過去那段低潮冰冷的時光。

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多雲時晴

白日是學院裡的文學研究生，夜晚是KPOP習舞者與聆聽者。在韓樂這塊海域潛水多年，終於浮出水面書寫，安撫自身躁動的靈魂。看更多請至粉絲團【癮韓】

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