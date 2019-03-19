貝克漢次子爆戀上《怪奇物語》米莉芭比布朗　維多莉亞也是她鐵粉！

記者蕭采薇／綜合報導

貝克漢的長子布魯克林（Brooklyn Beckham）攻佔娛樂版面早已不是話題，如今次子羅密歐（Romeo Beckham）也傳出緋聞，對象是比他小1歲多的影集《怪奇物語》女主角，英國童星米莉芭比布朗（Millie Bobby Brown）。

▲貝克漢長子布魯克林（左）和次子羅密歐（右）都登上了娛樂版面。（圖／翻攝自IG）



16歲的羅密歐正是情竇初開的年紀，過去從未傳出過緋聞的他，被外媒爆戀上15歲的女演員米莉芭比布朗。米莉因飾演人氣影集《怪奇物語》的「Eleven」而聲名大噪，事實上，羅密歐的媽媽維多莉亞也是忠實觀眾，甚至曾經表示非常欣賞米莉芭比布朗。

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▲維多莉亞（右）也是米莉芭比布朗的鐵粉。（圖／翻攝自IG）



羅密歐與米莉芭比布朗相識在2016年12月，當時13歲的米莉芭比布朗和羅密歐的老爸貝克漢在一場慈善晚會同台，當時米莉芭比布朗在紅毯接受訪問時，還透露自己是羅密歐的粉絲，在爆出緋聞前，她也曾在IG限時動態放上愛心雙眼照，並標籤了羅密歐。

▲米莉芭比布朗曾在IG發愛心眼自拍，標籤羅密歐。（圖／CFP、翻攝自IG）



這是羅密歐人生第一次的緋聞，而米莉芭比布朗則曾經與15歲的美國歌手雅各薩特瑞斯（Jacob Sartorius）交往，還曾留下不少甜蜜照片，不過7個月的戀情在去年底劃下句點。由於維多莉亞也是米莉芭比布朗的忠實粉絲，這對小情侶的發展看來是可以輕鬆度過父母這關。

▲米莉芭比布朗因演出《怪奇物語》打響知名度。（圖／CFP）