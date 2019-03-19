ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

貝克漢次子爆戀上《怪奇物語》米莉芭比布朗　維多莉亞也是她鐵粉！

記者蕭采薇／綜合報導

貝克漢的長子布魯克林（Brooklyn Beckham）攻佔娛樂版面早已不是話題，如今次子羅密歐（Romeo Beckham）也傳出緋聞，對象是比他小1歲多的影集《怪奇物語》女主角，英國童星米莉芭比布朗（Millie Bobby Brown）。

▲▼貝克漢次子羅密歐爆戀上《怪奇物語》米莉芭比布朗（Millie Bobby Brown）。（圖／翻攝自IG）

▲貝克漢長子布魯克林（左）和次子羅密歐（右）都登上了娛樂版面。（圖／翻攝自IG）

16歲的羅密歐正是情竇初開的年紀，過去從未傳出過緋聞的他，被外媒爆戀上15歲的女演員米莉芭比布朗。米莉因飾演人氣影集《怪奇物語》的「Eleven」而聲名大噪，事實上，羅密歐的媽媽維多莉亞也是忠實觀眾，甚至曾經表示非常欣賞米莉芭比布朗。

請繼續往下閱讀...

▲▼貝克漢次子羅密歐爆戀上《怪奇物語》米莉芭比布朗（Millie Bobby Brown）。（圖／翻攝自IG）

▲維多莉亞（右）也是米莉芭比布朗的鐵粉。（圖／翻攝自IG）

羅密歐與米莉芭比布朗相識在2016年12月，當時13歲的米莉芭比布朗和羅密歐的老爸貝克漢在一場慈善晚會同台，當時米莉芭比布朗在紅毯接受訪問時，還透露自己是羅密歐的粉絲，在爆出緋聞前，她也曾在IG限時動態放上愛心雙眼照，並標籤了羅密歐。

▲▼貝克漢次子羅密歐爆戀上《怪奇物語》米莉芭比布朗（Millie Bobby Brown）。（圖／CFP）▲▼貝克漢次子羅密歐爆戀上《怪奇物語》米莉芭比布朗（Millie Bobby Brown）。（圖／翻攝自IG）

▲米莉芭比布朗曾在IG發愛心眼自拍，標籤羅密歐。（圖／CFP、翻攝自IG）

這是羅密歐人生第一次的緋聞，而米莉芭比布朗則曾經與15歲的美國歌手雅各薩特瑞斯（Jacob Sartorius）交往，還曾留下不少甜蜜照片，不過7個月的戀情在去年底劃下句點。由於維多莉亞也是米莉芭比布朗的忠實粉絲，這對小情侶的發展看來是可以輕鬆度過父母這關。

▲▼貝克漢次子羅密歐爆戀上《怪奇物語》米莉芭比布朗（Millie Bobby Brown）。（圖／CFP）

▲米莉芭比布朗因演出《怪奇物語》打響知名度。（圖／CFP）

小宇「知名度最高的唱作人」　一唱完蕭敬騰攤手：手環拿來

推薦閱讀

《冰與火之歌》最終4集「都超過80分鐘」　HBO保證：像電影一樣！

《冰與火之歌》最終4集「都超過80分鐘」　HBO保證：像電影一樣！

42歲女星「產後4個月」練回11字腹肌　爽貼照炫耀：我沒找教練！

42歲女星「產後4個月」練回11字腹肌　爽貼照炫耀：我沒找教練！

泰勒絲「被全裸入鏡」再槓肯伊威斯特　粉怒嗆：這是性復仇⋯她點了讚！

泰勒絲「被全裸入鏡」再槓肯伊威斯特　粉怒嗆：這是性復仇⋯她點了讚！

「大咖女神」現身台南高鐵站！　網一看嗨翻：可惡！想請假

「大咖女神」現身台南高鐵站！　網一看嗨翻：可惡！想請假

慘上韓網熱搜「TWICE志效爆機場淚崩」　粉絲心疼：妳要堅強

慘上韓網熱搜「TWICE志效爆機場淚崩」　粉絲心疼：妳要堅強

22歲就霸氣買第一間房！　網紅瑀熙「30坪美宅」裝潢超豪華…網看傻：超賺

22歲就霸氣買第一間房！　網紅瑀熙「30坪美宅」裝潢超豪華…網看傻：超賺

小薰認愛原因曝光！　鄭人碩「親手寫卡片」：我可以成為妳的家人

小薰認愛原因曝光！　鄭人碩「親手寫卡片」：我可以成為妳的家人

艾莉絲離婚2年不敢公開！　「無力蹲路邊大哭」求助心理醫生

艾莉絲離婚2年不敢公開！　「無力蹲路邊大哭」求助心理醫生

《黑澀會》13年後…「洪玉米」合體慶生！　網high：都變成女神

《黑澀會》13年後…「洪玉米」合體慶生！　網high：都變成女神

哈妮、少時Sunny取關鄭俊英IG！　他最霸氣「連合照都刪」

哈妮、少時Sunny取關鄭俊英IG！　他最霸氣「連合照都刪」

Kiwebaby林進婚紗照曝光！　「前後全挖空」調情對視：謝謝寶貝

Kiwebaby林進婚紗照曝光！　「前後全挖空」調情對視：謝謝寶貝

熊熊「水波胸緊貼KID頭」　男粉一看晃動畫面吃醋崩潰：必須死！

熊熊「水波胸緊貼KID頭」　男粉一看晃動畫面吃醋崩潰：必須死！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

「大咖女神」現身台南高鐵站！　網一看嗨翻：可惡！想請假

慘上韓網熱搜「TWICE志效爆機場淚崩」　粉絲心疼：妳要堅強

22歲就霸氣買第一間房！　網紅瑀熙「30坪美宅」裝潢超豪華…網看傻：超賺

小薰認愛原因曝光！　鄭人碩「親手寫卡片」：我可以成為妳的家人

艾莉絲離婚2年不敢公開！　「無力蹲路邊大哭」求助心理醫生

《黑澀會》13年後…「洪玉米」合體慶生！　網high：都變成女神

哈妮、少時Sunny取關鄭俊英IG！　他最霸氣「連合照都刪」

Kiwebaby林進婚紗照曝光！　「前後全挖空」調情對視：謝謝寶貝

熊熊「水波胸緊貼KID頭」　男粉一看晃動畫面吃醋崩潰：必須死！

全國狂報「張紫妍陪睡」　影后爆是黑手！她竟冷靜回記者：什麼事

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 連俞涵外婆過世「不敢哭」突哽咽：我很想她　張棟樑暖拍肩安慰
  2. 鄭秀文眼皮狂跳「以為得絕症」　工作壓力大濕疹爬滿腿　
  3. 3000日粉護航跪求「李宗泫不要退團」！　暴走灌爆鄭容和IG：拜託救救他
  4. 4年首次「主持少2人」粉絲氣炸！　黃渤、孫紅雷不拍《極限挑戰5》真相曝光
  5. 鄧紫棋「美國見網友」：初次見面！一看合照超大咖…網傻了：太強大
  6. 朴寒星「不清楚老公私生活」被抓包說謊　IG道歉完⋯韓網怒了！
  7. 鄭秀文新片搭劉德華狂勾回憶！ 　吐槽任賢齊：越拍越胖
  8. 貝克漢次子爆戀上《怪奇物語》米莉芭比布朗　維多莉亞也是她鐵粉！
  9. 理科太太抵達台灣！面對罰金「心情平靜」：依法處理
  10. 蔡依林：我戀愛了！對象是「超帥鮮肉」：讓我感受到向日葵陽光

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366