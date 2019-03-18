《冰與火之歌》最終4集「都超過80分鐘」　HBO保證：像電影一樣！

記者蕭采薇／綜合報導

人氣影集《冰與火之歌：權力遊戲》將於2019年畫下句點，最終季將在4月14日開播，總共將有6集。但除了集數外，HBO也公布了戲迷們敲碗的「時間長度」，其中最終4集，每集時間都超過80分鐘。

▲人氣影集《冰與火之歌：權力遊戲》最終一季將在4月播出。（圖／劇照）

HBO在16日曝光《冰與火之歌：權力遊戲》（Game of Thrones）第八季每集的時間長度，自4月15日開始每週一播放一集，第一集為54分鐘，其次依序為58分鐘、1小時22分鐘、1小時18分鐘、1小時20分鐘，而最終回同樣也是1小時20分鐘。平均一集達72分鐘，但超過80分鐘的集數就有4集。

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▲人氣影集《冰與火之歌：權力遊戲》最終一季將在4月播出。（圖／劇照）

根據艾美獎今年新規定，超過75分鐘就可報名電視電影類別。但姑且不論獎項，光是先前全體演員登上雜誌封面並在訪談中表示，他們用了整整11個星期，才完成拍攝最後一場大戰的戲碼，就足以讓戲迷相當期待。

▲《冰與火之歌：權力遊戲》最終戰役花了11個星期拍攝。（圖／劇照）

HBO執行長Richard Plepler更透露，「粗剪成果就像是電影般」。台灣觀眾可在4月15日上午9點起，於HBO和HBO HD頻道和美國獨家同步觀看。此外，另一部人氣美劇《生活大爆炸》全劇也將在5月16日播畢，正好和《冰與火之歌：權力遊戲》在同一週向支持多年的觀眾們告別。