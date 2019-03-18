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泫雅「媽媽做的包包」根本香奈兒經典款　網狂CUE老媽做：才229元！

記者蕭采薇／綜合報導

南韓女星泫雅以性感風格走紅，在時尚圈也相當受到歡迎，吸引不少品牌送邀約上門。她去年11月在IG曬出一款「全世界只有一個」的香奈兒包包，獨一無二的原因不是別的，是因為那是泫雅媽媽親手鉤出來，再配上品牌LOGO的胸針，就成了專屬於她的經典款，更引起不少女孩仿效。

▲▼泫雅背媽媽做的香奈兒包包。（圖／翻攝自IG）

▲泫雅背媽媽做的香奈兒包包。（圖／翻攝自IG）

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泫雅背起「媽媽做的香奈兒包」，開心地寫下：「媽媽，金手！」這股風潮也在社群網站流傳開來，在有著「中國Instagram」之稱的「小紅書」上，不少女孩也跟著紛紛曬出「媽媽做的香奈兒包」。其中有些包款做工精緻，看起來還真的有國際精品的質感，更有人只花了50元人民幣的材料費（約台幣229元），被稱作是「全世界最便宜的香奈兒包」。

▲▼泫雅背媽媽做的香奈兒包包。（圖／翻攝自IG）

▲泫雅的媽媽為她做了好幾個「香奈兒包包」。（圖／翻攝自IG）

微博上有網友整理了小紅書上女孩們的「媽媽作品」，立刻引起廣大討論，更在18日晚間登上熱搜第一名，贏過延燒多日的「勝利門」事件。不少人看了之後都說「高手在人間」，要立刻回家請媽媽做一個，但也有人興奮標籤媽媽後，卻突然哀怨說：「唉，算了，您應該也做不出來吧！」笑翻眾人。

▲▼網友跟著泫雅曬「媽媽做的香奈兒包」。（圖／翻攝自小紅書）

▲網友跟著泫雅曬「媽媽做的香奈兒包」。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼網友跟著泫雅曬「媽媽做的香奈兒包」。（圖／翻攝自小紅書）

▲網友跟著泫雅曬「媽媽做的香奈兒包」。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼網友跟著泫雅曬「媽媽做的香奈兒包」。（圖／翻攝自小紅書）

▲網友跟著泫雅曬「媽媽做的香奈兒包」。（圖／翻攝自小紅書）

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