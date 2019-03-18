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泰勒絲「被全裸入鏡」再槓肯伊威斯特　粉怒嗆：這是性復仇⋯她點了讚！

記者蕭采薇／綜合報導

美國小天后泰勒絲（Taylor Swift）在2016年與嘻哈歌手肯伊威斯特（Kanye West）和其妻子金卡達夏（Kim Kardashian）因為一首歌鬧翻。雙方一度休戰，但隨著泰勒絲近來接受美國版《ELLE》專訪提及當年事，讓戰火重新燃起，泰勒絲更點讚了粉絲痛罵肯伊威斯特是「性復仇」的留言。

▲▼泰勒絲（Taylor Swift）與嘻哈歌手肯伊威斯特（Kanye West）和其妻子金卡達夏（Kim Kardashian）的戰火再起。（圖／翻攝自IG）

▲肯伊威斯特與老婆金卡達夏槓上泰勒絲的戰火再起。（圖／翻攝自IG）

2016年肯伊威斯特發表歌曲《Famous》，歌詞寫道：「我覺得泰勒絲應該要和我上床，因為我讓這婊子變得超紅！」金卡達夏當時公佈肯伊和泰勒絲在電話中討論歌詞的影片，打臉泰勒絲稱自己事先並不知道歌詞的說法，此舉被泰勒絲指控是「人格謀殺」。

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▲▼肯伊威斯特（Kanye West）在《Famous》MV中，影射泰勒絲（Taylor Swift）和他睡了 。（圖／翻攝自YouTube／Kanye West）

▲肯伊威斯特在《Famous》MV中，用金髮裸女影射泰勒絲 。（圖／翻攝自YouTube／Kanye West）

金卡達夏年初上節目時，才表示雙方的戰爭「已經過去」，不過泰勒絲近來接受《ELLE》專訪重提此事，也讓兩派網友的戰火再起。戰場延伸到該首歌曲的MV，畫面中肯伊威斯特與多人裸睡躺在一張床上，其中緊黏在他身旁的金髮及肩的白人女子，就是影射是泰勒絲。

▲▼泰勒絲（Taylor Swift）與嘻哈歌手肯伊威斯特（Kanye West）和其妻子金卡達夏（Kim Kardashian）的戰火再起。（圖／翻攝自IG）

▲泰勒絲（Taylor Swift）再次槓上肯伊威斯特。（圖／翻攝自IG）

一名泰勒絲的粉絲寫道：「這支MV是赤裸裸的性復仇，更不用說把受害者放在加害者旁邊。這些為性犯罪者歡呼的人，真是太噁心了，而他甚至沒受到什麼鄙視。」而泰勒絲也按了該粉絲的留言讚，讓該名粉絲興奮地表示：「泰勒絲果然認同我的想法，我真是太激動了！我好愛她！」

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泰勒絲, 金卡達夏, 肯伊威斯特, Taylor Swift

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