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無尊「神模仿」HOWHOW　網友崩潰：像到超越本尊

記者許逸群／台北報導

藝人無尊日前模仿人氣網紅HOWHOW的影片，在幾乎分兩者差異性下，讓網友一面倒盛讚，甚至留言「已經像到超越本尊」。無尊開心之餘，也表示HOWHOW是自己很欣賞的網紅，很久前便開始追蹤他的影片，並從他的作品邏輯獲得很多啟發，因此才想藉模仿，來跟這位網紅翹楚致敬。

▲▼無尊「神模仿」HOWHOW。（圖／好看娛樂提供）

▲▼無尊「神模仿」HOWHOW。（圖／好看娛樂提供）

▲▼無尊「神模仿」HOWHOW。（圖／好看娛樂提供）

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說到自己跟HOWHOW的小淵源，無尊表示曾在校園演唱會主持時巧遇對方，當時難掩心中興奮，直接在他面前模仿起本尊。那時HOWHOW看到無尊模仿自己，還笑說：「幹嘛模仿我啦！」無尊表示，「起初是對偶像的喜歡才開始研究，沒想到漸漸在朋友圈裡受到肯定『你怎麼這麼像』，讓我動了想要認真開發角色的念頭。」

▲▼無尊「神模仿」HOWHOW。（圖／好看娛樂提供）

▲無尊的模仿無論外表或神情都激似HOWHOW。（圖／好看娛樂提供）

說到致敬的前輩，無尊則感激地說：「郭哥（郭子乾）、邰哥（邰智源）與漢典（陳漢典）都很棒，各有值得我學習的地方！」而他也相當致敬的另一位大腕則是有「九官鳥」美譽的小哥費玉清，他認為小哥的模仿都能拿捏自如，甚至延伸出該人物的趣味新視野，「這才是最成功的模仿者！」

即將在26日生日的無尊，也許願自己在這塊領域上獲得更多肯定，除了以男生角度模仿名人，用心的他也創造以女生角度的珍珍一角，讓自己在模仿上更多元化。不過有時珍珍出現還比自己更受歡迎，讓俏皮的他說：「這天剛好也是珍珍生日，大家記得禮物準備是兩份！」

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