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快訊／迪士尼、福斯正式合併　《X戰警》確定回歸《復仇者》

記者洪文／綜合報導

歷史性的一刻！迪士尼、福斯於紐約時間20日凌晨12點02分（台灣時間20日中午12點02分）正式合併，好萊塢6大巨頭重新洗牌，未來福斯將成為迪士尼的子公司之一，而迪士尼握有福斯版權包括《X戰警》、《異形》、《阿凡達》、《辛普森家庭》等，全球票房佔有率將從30％提升至40％，一年賺進超過75億美金，「死侍」萊恩雷諾斯戴上「米老鼠帽」曬照紀念「換東家」的這一天。

▲▼「死侍」萊恩雷諾斯戴上「米老鼠帽」紀念迪士尼、福斯合併。（圖／翻攝自推特）

▲迪士尼、福斯正式合併，好萊塢6大巨頭版圖重新洗牌。（圖／翻攝自推特）

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迪士尼以71億美金（約2188億台幣）收購福斯，於20日凌晨12點02分合併生效。迪士尼CEO羅伯特艾格（Robert Bob Iger）紐約時間19日下午發表聲明：「這對我們來說是一個非凡的歷史性時刻，將為我們公司和股東創造巨大的長期價值，結合迪士尼、福斯多元且創意內容、經驗豐富的人才，創造卓越的全球娛樂公司，有利於領導一個充滿活力和改變的時代。」同時，迪士尼強調，合併主要是幫助公司「增加其國際足跡」、「擴大直接面對消費者的產品」。

▲▼福斯19日發布合併新聞稿。（圖／翻攝自福斯官網）

▲福斯集團紐約時間19日早上宣布20日凌晨12:02合併生效。（圖／翻攝自21世紀福斯官網）

迪士尼旗下包括迪士尼電影公司、迪士尼動畫工作室等，2006年起併購皮克斯工作室，2009年買下漫威娛樂，並在隔年成立漫威工作室，2012年買下《星際大戰》版權擁有者盧卡斯影業，如今福斯影片也成為迪士尼的子公司之一，未來迪士尼將握有福斯版權包括《死侍》、《X戰警》、《驚奇四超人》、《異形》、《阿凡達》、《猩球崛起》、《金牌特務》、《艾莉塔》等以及電視作品《辛普森家庭》、《X檔案》等

▲▼福斯版權：《死侍》、《X戰警》、《驚奇四超人》、《異形》、《阿凡達》、《猩球崛起》、《金牌特務》。（圖／翻攝自網路）

▲福斯版權《死侍》、《X戰警》、《驚奇四超人》、《阿凡達》、《異形》、《猩球崛起》、《金牌特務》、《艾莉塔》等。（圖／翻攝自網路）

擁有漫威、盧卡斯之後，迪士尼自2015年起連續4年以《星際大戰7》、《美國隊長3》、《星際大戰8》、《復仇者聯盟3》蟬聯年度票房冠軍寶座，全球票房佔有率高達30％（華納兄弟約16%、環球約15％、索尼約11％、福斯約10％、派拉蒙約6％），最高紀錄在2016年全球票房76.1億美金（約2344.6億台幣），未來迪士尼、福斯合併之後全球票房掌控40％，幾乎沒有片商可以匹敵。

▲▼2018年好萊塢6大巨頭票房佔比。（圖／翻攝自box mojo）

▲2018年好萊塢6大巨頭票房佔比，Buena Vista為迪士尼電影發行商博偉。（圖／翻攝自box mojo）

不只票房，迪士尼未來將在奧斯卡佔有一席之地。在外界眼中，迪士尼向來重視票房不重視得獎，甚至2010年出售製作《黑色追緝令》、《戰地琴人》等藝術片的米拉麥克斯影業（Miramax），而福斯影片幾乎年年都是奧斯卡得獎常勝軍，旗下更有子品牌福斯探照燈（Fox Searchlight）專門製作《鳥人》、《黑天鵝》、《水底情深》、《意外》等得獎片，未來迪士尼就是奧斯卡得獎大戶。

▲▼好萊塢6大巨頭奧斯卡得獎數占比，圖為2015年製表。（圖／翻攝自Fortune）

▲好萊塢6大巨頭2015年奧斯卡入圍數占比，迪士尼、派拉蒙墊底。（圖／翻攝自Fortune）

而觀眾最開心的就是握在福斯手中的漫威版權《死侍》、《X戰警》、《驚奇四超人》等，確定回歸漫威工作室掌控，並且加入「漫威電影宇宙」，未來將與《復仇者聯盟》系列合體。對照蜘蛛人從索尼回歸的進度，至少需要2年，而權威媒體《好萊塢報導》認為復仇者聯盟、X戰警合體最佳時機是《驚奇隊長》未來推出的續集，因為漫畫原著當中驚奇隊長、金鋼狼、希阿帝國是有連結的。

▲▼迪士尼、福斯合併。（圖／翻攝自網路）

▲復仇者聯盟、X戰警即將合體。（圖／翻攝自Marvel臉書、翻攝自福斯影片臉書）

然而不少網友也擔心向來「普遍級」的迪士尼，恐怕會影響原來較為黑暗、暴力的《X戰警》系列的風格，首當其衝就是人氣最旺的《死侍》，一開始便定位為限制級電影，解套方法似乎如《死侍2》一樣製作普遍級的第二個版本，而「死侍」萊恩雷諾斯在推特PO了一張照片，圖中他穿著死侍的衣服、戴上米老鼠的帽子，坐在象徵乖乖牌的「迪士尼」校車裡，並寫下：「Feels like the first day of ‘Pool.」死侍中的「Dead」拿掉了，似乎說著：「當乖寶寶的第一天！」

▲▼「死侍」萊恩雷諾斯戴上「米老鼠帽」紀念迪士尼、福斯合併。（圖／翻攝自推特）

暫且不論死侍未來如何發展，接下來的一年福斯影片確定發行《X戰警：黑鳳凰》、《變種人》、《魔鬼終結者6》、《金牌特務3》、《阿凡達2》等超級大片，而當前影響最大的就是即將在6月上映的《X戰警：黑鳳凰》，這可能是福斯影片最後一部《X戰警》系列電影（另一部《變種人》至今尚未補拍，恐怕無法如期在8月上映），如今面臨可能改由迪士尼接手行銷宣傳。

▲▼《X戰警：黑鳳凰》劇照。（圖／福斯影片）

▲《X戰警：黑鳳凰》海報。（圖／福斯影片）

根據外媒《浮華世界》爆料，福斯大批員工提前離職尋求出路，今年2月份的《X戰警：黑鳳凰》行銷會議「會議室裡面全部都是新面孔」，內部員工坦言：「我們知道什麼時候發布預告片，可是我們不知道那個時候我們還在嗎？」另一位高階主管無奈表示：「如果我是電影創作者會生氣的！」裡面沒有一個員工知道未來的自己會在哪裡，「我們不是做得不好，而是資本主義逼我們離開。」

▲▼《X戰警：黑鳳凰》劇照。（圖／福斯影片）

▲《X戰警：黑鳳凰》劇照。（圖／福斯影片）

未來迪士尼、福斯合併之後，勢必帶來「無可避免」的裁員效應。根據外媒《CNN》報導，投資者已被告知2021年之前，透過企業合併實現省下20億美金的成本效應，專家認為：「迪士尼至少裁員5000人，其中一部分是福斯，一部分原本迪士尼的人。幸好《綜藝報》報導指出迪士尼確定續任福斯電影、福斯探照燈、福斯2000等電影部門高層，未來向迪士尼影業主席艾倫霍恩（Alan Horn）報告工作。

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迪士尼, 福斯, 死侍, X戰警, 漫威, 阿凡達, disney, fox

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