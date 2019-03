快訊／迪士尼、福斯正式合併　《X戰警》確定回歸《復仇者》

記者洪文/綜合報導

歷史性的一刻!迪士尼、福斯於紐約時間20日凌晨12點02分(台灣時間20日中午12點02分)正式合併,好萊塢6大巨頭重新洗牌,未來福斯將成為迪士尼的子公司之一,而迪士尼握有福斯版權包括《X戰警》、《異形》、《阿凡達》、《辛普森家庭》等,全球票房佔有率將從30%提升至40%,一年賺進超過75億美金,「死侍」萊恩雷諾斯戴上「米老鼠帽」曬照紀念「換東家」的這一天。

▲迪士尼、福斯正式合併,好萊塢6大巨頭版圖重新洗牌。(圖/翻攝自推特)



請繼續往下閱讀...

迪士尼以71億美金(約2188億台幣)收購福斯,於20日凌晨12點02分合併生效。迪士尼CEO羅伯特艾格(Robert Bob Iger)紐約時間19日下午發表聲明:「這對我們來說是一個非凡的歷史性時刻,將為我們公司和股東創造巨大的長期價值,結合迪士尼、福斯多元且創意內容、經驗豐富的人才,創造卓越的全球娛樂公司,有利於領導一個充滿活力和改變的時代。」同時,迪士尼強調,合併主要是幫助公司「增加其國際足跡」、「擴大直接面對消費者的產品」。

▲福斯集團紐約時間19日早上宣布20日凌晨12:02合併生效。(圖/翻攝自21世紀福斯官網)



迪士尼旗下包括迪士尼電影公司、迪士尼動畫工作室等,2006年起併購皮克斯工作室,2009年買下漫威娛樂,並在隔年成立漫威工作室,2012年買下《星際大戰》版權擁有者盧卡斯影業,如今福斯影片也成為迪士尼的子公司之一,未來迪士尼將握有福斯版權包括《死侍》、《X戰警》、《驚奇四超人》、《異形》、《阿凡達》、《猩球崛起》、《金牌特務》、《艾莉塔》等以及電視作品《辛普森家庭》、《X檔案》等。

▲福斯版權《死侍》、《X戰警》、《驚奇四超人》、《阿凡達》、《異形》、《猩球崛起》、《金牌特務》、《艾莉塔》等。(圖/翻攝自網路)



擁有漫威、盧卡斯之後,迪士尼自2015年起連續4年以《星際大戰7》、《美國隊長3》、《星際大戰8》、《復仇者聯盟3》蟬聯年度票房冠軍寶座,全球票房佔有率高達30%(華納兄弟約16%、環球約15%、索尼約11%、福斯約10%、派拉蒙約6%),最高紀錄在2016年全球票房76.1億美金(約2344.6億台幣),未來迪士尼、福斯合併之後全球票房掌控40%,幾乎沒有片商可以匹敵。

▲2018年好萊塢6大巨頭票房佔比,Buena Vista為迪士尼電影發行商博偉。(圖/翻攝自box mojo)



不只票房,迪士尼未來將在奧斯卡佔有一席之地。在外界眼中,迪士尼向來重視票房不重視得獎,甚至2010年出售製作《黑色追緝令》、《戰地琴人》等藝術片的米拉麥克斯影業(Miramax),而福斯影片幾乎年年都是奧斯卡得獎常勝軍,旗下更有子品牌福斯探照燈(Fox Searchlight)專門製作《鳥人》、《黑天鵝》、《水底情深》、《意外》等得獎片,未來迪士尼就是奧斯卡得獎大戶。

▲好萊塢6大巨頭2015年奧斯卡入圍數占比,迪士尼、派拉蒙墊底。(圖/翻攝自Fortune)



而觀眾最開心的就是握在福斯手中的漫威版權《死侍》、《X戰警》、《驚奇四超人》等,確定回歸漫威工作室掌控,並且加入「漫威電影宇宙」,未來將與《復仇者聯盟》系列合體。對照蜘蛛人從索尼回歸的進度,至少需要2年,而權威媒體《好萊塢報導》認為復仇者聯盟、X戰警合體最佳時機是《驚奇隊長》未來推出的續集,因為漫畫原著當中驚奇隊長、金鋼狼、希阿帝國是有連結的。

▲復仇者聯盟、X戰警即將合體。(圖/翻攝自Marvel臉書、翻攝自福斯影片臉書)



然而不少網友也擔心向來「普遍級」的迪士尼,恐怕會影響原來較為黑暗、暴力的《X戰警》系列的風格,首當其衝就是人氣最旺的《死侍》,一開始便定位為限制級電影,解套方法似乎如《死侍2》一樣製作普遍級的第二個版本,而「死侍」萊恩雷諾斯在推特PO了一張照片,圖中他穿著死侍的衣服、戴上米老鼠的帽子,坐在象徵乖乖牌的「迪士尼」校車裡,並寫下:「Feels like the first day of ‘Pool.」死侍中的「Dead」拿掉了,似乎說著:「當乖寶寶的第一天!」

暫且不論死侍未來如何發展,接下來的一年福斯影片確定發行《X戰警:黑鳳凰》、《變種人》、《魔鬼終結者6》、《金牌特務3》、《阿凡達2》等超級大片,而當前影響最大的就是即將在6月上映的《X戰警:黑鳳凰》,這可能是福斯影片最後一部《X戰警》系列電影(另一部《變種人》至今尚未補拍,恐怕無法如期在8月上映),如今面臨可能改由迪士尼接手行銷宣傳。

▲《X戰警:黑鳳凰》海報。(圖/福斯影片)



根據外媒《浮華世界》爆料,福斯大批員工提前離職尋求出路,今年2月份的《X戰警:黑鳳凰》行銷會議「會議室裡面全部都是新面孔」,內部員工坦言:「我們知道什麼時候發布預告片,可是我們不知道那個時候我們還在嗎?」另一位高階主管無奈表示:「如果我是電影創作者會生氣的!」裡面沒有一個員工知道未來的自己會在哪裡,「我們不是做得不好,而是資本主義逼我們離開。」

▲《X戰警:黑鳳凰》劇照。(圖/福斯影片)



未來迪士尼、福斯合併之後,勢必帶來「無可避免」的裁員效應。根據外媒《CNN》報導,投資者已被告知2021年之前,透過企業合併實現省下20億美金的成本效應,專家認為:「迪士尼至少裁員5000人,其中一部分是福斯,一部分原本迪士尼的人。幸好《綜藝報》報導指出迪士尼確定續任福斯電影、福斯探照燈、福斯2000等電影部門高層,未來向迪士尼影業主席艾倫霍恩(Alan Horn)報告工作。