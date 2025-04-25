人氣實況主「偷吃AV女優」宣告離婚！　小三致歉控：被騙上床

記者劉宛欣／綜合報導

日本AV女優本鄉愛2024年遭爆當小三，與已婚實況主加藤純一交往，還承認有肉體關係，男方事後仍繼續開直播，但本鄉愛卻在至今仍處於「無限期休業」狀態。加藤純一24日透過直播正式宣布與妻子離婚，坦言婚姻破裂的主因是自己太自我中心，無法好好經營家庭關係，值得一提的是，加藤的妻子也現身直播，侃侃而談離婚一事，展現出仍尊重彼此的態度。

▲加藤純一證實已與妻子離婚。（圖／翻攝加藤純一X）

加藤純一與妻子於2022年公開舉行線上婚禮，吸引大批粉絲見證，也創下超過2億日圓（約4532萬台幣）抖內紀錄。然而這段婚姻僅維持不到兩年便宣告結束。對於離婚的消息，加藤純一感性致歉，表示「知道這並不是最適合說出這件事的時間，但我認為現在是應該坦白的時候」，希望粉絲能理解並給予空間。

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▲本鄉愛至今仍處於停工狀態。（圖／翻攝自本鄉愛Instagram）

此前，加藤純一2024年9月被爆與本鄉愛不倫，兩人還被直擊一同觀賞大谷翔平的比賽。本鄉愛隨後拍片道歉，坦承雙方從2022年底開始交往，並稱加藤當時告訴她「快離婚了」才讓她願意接受對方追求，強調「我並不認為這是一段婚外情」，鞠躬向外界致歉，至今她仍全面停更社群，處於無限期停工狀態。