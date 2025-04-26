黃明志突PO北京機票！　開道歉記者會痛哭「點名黃秋生、趙薇」

記者蔡琛儀／台北報導

「大馬鬼才」黃明志日前在社群分享一張飛往北京的機票，以及藝人經紀合約書、悔過書表格，並寫：「該怎麼決定呢？」讓不少網友紛紛好奇：「被封殺還能入境嗎」、「確定要跪了？」如今答案終於揭曉，原來黃明志是為了新專輯《小明與小志》的新歌〈悔過書〉宣傳。

▲黃明志日前PO機票和合約、悔過書。（圖／翻攝黃明志IG）

他這次重磅邀來華語樂壇傳奇詞人林夕跨刀合作，打造一首懺悔系情歌，寫出對人生的深刻悔過信，也是一面照見演藝圈現實的鏡子，黃明志坦言，為邀請林夕，他可說是「三顧茅廬」，誠意滿滿，這次的合作林夕也分享最喜歡黃明志的作品是〈龍的傳人〉跟〈玻璃心〉。

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MV場景還原演藝圈常見的「道歉記者會」，黃明志滿臉鬍渣、正裝現身，用一口流利北京腔開場，沒說幾句竟情緒潰堤、泣不成聲，戲劇張力爆表。被問及是否有參考別人的記者會？黃明志笑說：「只要Google『道歉記者會』，第一個出現的就是陳冠希大哥！」他還建議：「這首歌很適合黃秋生、趙薇翻唱，超能代表他們的心境。」

▲▼黃明志在〈悔過書〉MV中辦道歉記者會，還被上銬。（圖／亞洲通文創提供）

在演出被上銬的劇情時，黃明志更以自身經驗為例，分享多次「入獄小知識」：「警察會叫你脫內褲、用掃把掃走丟掉，所以進去前一定要穿最爛那條。」黃明志更補充：「普通犯人手銬銬前面，重刑犯才銬後面。但公眾人物一定銬後面，因為他們要拍給媒體看，更羞辱、更有畫面！」