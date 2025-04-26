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王菲終於來了！　現身挺謝霆鋒演唱會…1舉動甜到全網暴動

記者蔡琛儀／綜合報導

謝霆鋒24日起一連四天，在新落成的香港啟德體育園舉辦睽違25年的個人演唱會，也是首位在此場地開唱的亞洲歌手，儼然成為這幾天香港音樂圈的一大盛事；昨晚第二場有不少民眾更直擊與謝霆鋒交往邁向11年的天后王菲，也現身力挺愛人的演出，情變謠言不攻自破，讓網友超興奮。

▲▼ 謝霆鋒演唱會 。（圖／翻攝小紅書）

▲▼謝霆鋒本週將連唱四天，女友王菲也來看了 。（圖／翻攝微博／鋒味、翻攝小紅書）

▲▼ 謝霆鋒演唱會 。（圖／翻攝小紅書）

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▲▼ 謝霆鋒演唱會 。（圖／翻攝小紅書）

從網友拍攝的影片中可看到，王菲和友人坐在包廂，她低調戴著口罩，穿著黑色上衣和牛仔褲，天后氣場難以遮掩，因此還是被認出，還有影片拍到她隨著謝霆鋒的歌曲〈玉蝴蝶〉嗨到手舞足蹈，相當可愛。由於歌迷公認〈玉蝴蝶〉是謝霆鋒和王菲當年的定情曲，因此網友更虧謝霆鋒跟前一晚不同，昨晚全程自己唱完，儼然是要唱給女友的告白。

王菲和謝霆鋒這對相差11歲的姐弟戀情侶，在2014年宣布世紀復合後，兩人一直以來行事都非常低調，因此常被傳情變，但還是屢次被粉絲撞見在機場有放閃的小舉動，甜煞眾人。

▲▼ 謝霆鋒演唱會 。（圖／翻攝小紅書）

▲▼ 謝霆鋒演唱會上星光閃耀。（圖／翻攝IG／choisaaaa、小紅書） 
 

▲▼ 謝霆鋒演唱會 。（圖／翻攝小紅書）

▲▼ 謝霆鋒演唱會 。（圖／翻攝小紅書）

此外，謝霆鋒這次開唱台下觀眾更是星光閃耀，第一晚由英皇娛樂老闆楊受成，率領容祖兒、阿Sa、張敬軒等多名「英皇大家庭」藝人到場；昨晚則有陳奕迅和徐濠縈及女兒一家三口、影帝張家輝、蘇永康、陳偉霆等人也來到現場欣賞力挺。

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