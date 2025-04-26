陳妍希恢單「約飯平頭帥哥」被直擊！男方眉眼酷似陳曉…狗仔驚呆

記者陳芊秀／綜合報導

女星陳妍希與陳曉結束7年婚姻後，恢復單身的她一舉一動備受關注，近日分享與小15歲男星黃新淳的互動影片，又被狗仔直擊私下與帥哥聚餐。而狗仔直擊並形容男方「眉眼酷似陳曉」，再度引發討論。

▲陳妍希恢復單身後，一舉一動受關注。（圖／翻攝自小紅書／陳妍希）

據《吃瓜少女張小寒》曝光影片，陳妍希現身餐廳聚餐，離開時眾人走出，其中一位聚餐的帥哥理著平頭、身穿黑衣的高挑帥哥，眉眼酷似陳曉。她戴著墨鏡滿面笑容，並走到帥哥所站的車子旁寒暄告別，之後與助理搭另一輛車子離開。影片最後狗仔喊話「姐，這算是替身文學嗎？」

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▲平頭帥哥與陳妍希聚餐被狗仔直擊，眉眼酷似陳曉。（圖／翻攝自微博）

▲陳妍希滿臉笑容走出餐廳。（圖／翻攝自微博）

▲狗仔喊話陳妍希「這是替身文學嗎？」（圖／翻攝自微博）

陳曉因拍戲曾將頭髮理成平頭，但3月出席公開活動時，已經是旁分短髮的髮型。網友看完狗仔直擊影片，有人驚呼「長得真像」、「是真的像，我還以為真的是陳曉」，另一派網友反駁，「哪裡像？這單眼皮小眼睛哪裡像」、「一點也不想不要綑綁啦謝謝，離婚了還天天帶前夫」。

▲陳曉曾為戲剃平頭。（圖／翻攝自微博）

▲陳曉3月出席活動已經是旁分短髮。（圖／翻攝自微博）