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跟尪木村拓哉唱反調！工藤靜香破天荒PO「台爆款伴手禮」　網嗨：鳳梨酥大戰

記者吳睿慈／綜合報導

日本天王木村拓哉日前曾在IG大讚台灣鳳梨酥超好吃，使得該品牌引起一陣搶購，他來台參加記者會時，也再度談及此事。爆笑的是，老婆工藤靜香26日與他唱反調，在IG隔空發文貼出另一款伴手禮美食虧老公，突掀起鳳梨酥大戰。

▲▼跟尪木村拓哉唱反調！工藤靜香突曬「台灣爆款伴手禮」　網嗨翻：鳳梨酥大戰。（圖／翻攝自工藤靜香、木村拓哉IG）

▲跟尪木村拓哉唱反調，工藤靜香突曬另一款台灣爆款伴手禮。（圖／翻攝自工藤靜香、木村拓哉IG）

木村拓哉曾在IG大讚台灣鳳梨酥「太厲害了」，沒想到，老婆工藤靜香的口味與他不同，突然曬出另一項爆款伴手禮，她透露是在台北舉辦演唱會時，收到來自粉絲的愛，令她一試成主顧，而她突然與老公唱反調的發文，也讓台灣粉絲看得相當開心。

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▲▼▲▼跟尪木村拓哉唱反調！工藤靜香突曬「台灣爆款伴手禮」　網嗨翻：鳳梨酥大戰。（圖／翻攝自工藤靜香IG）

▲工藤靜香破天荒貼出另一款自己喜歡的鳳梨酥。（圖／翻攝自工藤靜香IG）

工藤靜香距2023年9月來台舉辦演唱會至今，已有近2年的時間沒有來台灣了，歌迷相當關心她是否有新的音樂作品？對此，她表示：「距離2022年的音樂作品，已有近3年沒發新歌了，7月將推出睽違3年的最新音樂作品中島美月翻唱專輯。」

相隔2年未訪台，工藤靜香也跨海喊話：「我非常想念台灣的粉絲，希望能盡快帶著最新的音樂作品來到台灣和喜愛她的粉絲們見面。」並點名表示想要再度品嚐台灣美食，以及她最愛的鳳梨酥。

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