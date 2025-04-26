王祖賢被目擊低調現身上海！原因曝光　網友讚：女神還是很漂亮

記者黃翊婷／綜合報導

女星王祖賢2004年息影之後定居加拿大，今年她在溫哥華開了一間艾炙養生會館，昨日（25日）還被粉絲目擊出現在上海浦東機場，應該是為了參加今日（26日）在無錫舉行的國際灸法大會。王祖賢仍舊留著一頭黑色長髮，雖然臉上戴著口罩，仍難掩女神魅力，她揹著義大利精品Valentino的包包、腳穿愛馬仕鞋子，親切與粉絲打招呼。

▲王祖賢被目擊出現在上海浦東機場。（圖／翻攝自抖音／內娛史密斯）

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王祖賢在電影《倩女幽魂》中飾演聶小倩一角，於兩岸三地爆紅，但她選擇在2004年息影，之後定居加拿大修習佛法，逐漸淡出演藝圈。不過，今年初王祖賢宣布自己在加拿大溫哥華開了一間艾炙養生會館，還親自下場拍攝宣傳影片，引起粉絲們的關注與熱議。

接著，有粉絲25日在上海浦東機場目擊王祖賢，推測她應該是要去參加26日的國際灸法大會。在網路公開的影片中，只見王祖賢仍舊留著一頭招牌黑色長髮，臉上戴著口罩，仍難掩女神魅力，面對粉絲們的熱情，她也揮手回應，態度親切。

▲王祖賢是90年代初香港影壇的「四大花旦」之一。（圖／翻攝自王祖賢臉書）

此外，還有網友認出，王祖賢揹的紅色包包是義大利精品品牌Valentino，鞋子則是愛馬仕的，經濟狀況應當還是不錯，大家也紛紛留言大讚，「頂流就是頂流，就算隱退了十幾年，歸來仍是頂流」、「還是很漂亮」、「唯一喜歡的明星，穿搭大大方方」、「這絕對是女神中的女神」。