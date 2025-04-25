無辜遭G卡姐夫牽連！蔡阿嘎親澄清「非團隊一員」：連朋友都不算

記者劉宛欣／綜合報導

38歲蘇姓男子涉嫌2023年間提供自己保管的4本人頭帳戶，供詐騙集團的車手多次提領詐騙款項，累積金額高達1.2億元，而男還被認出是百萬YouTuber蔡阿嘎好友「G卡姐夫」，對此，蔡阿嘎25日晚間開直播時，強調「G卡姐夫」並非自家團隊成員，且堅定表態：「做壞事的全部都要進去（關）！」。

▲蔡阿嘎澄清G卡姐夫非團隊成員。（圖／翻攝自YT／蔡阿嘎543）

針對「G卡姐夫」案件，蔡阿嘎在直播回應，坦言是在新聞曝光後才得知此事，甚至連「G卡姐夫」的妻子網紅嘉義水小姐也一頭霧水。蔡阿嘎還原收到消息的經過，是前幾日正在準備錄節目時，老婆二伯說「G卡姐夫被抓了」，他推測案件應該是檢方長期蒐證、佈線，案件進展至今已「罪證確鑿、準備起訴」，才會在出境時將人逮捕並認罪。

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▲G卡姐夫涉詐騙被逮，網紅妻嘉義水小姐發聲明道歉。（圖／翻攝自IG）

面對外界質疑與G卡姐夫的關係，蔡阿嘎強調「G卡姐夫」是公司員工蔡宗翰老婆的姊夫，偶爾入鏡才會讓人誤會是團隊成員，兩人甚至不算是朋友。他幽默自嘲：「如果你曾跟我同框過的剛好也是詐騙集團一員，那你最好現在就自首。」對於將影片下架，他無奈回應：「出現在我頻道的，現在幾乎可以確認是犯罪人，我不下架可以嗎？」目前頻道共刪除了4部影片與2集Podcast。