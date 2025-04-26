大馬DJ女神現身台北街頭！　低胸洋裝「炸出渾圓雙球」網暴動

記者黃皓瑋／綜合報導

馬來西亞DJ藍星蕾（Amber Na）有著甜美臉蛋與魔鬼身材，曾多次獲選「亞洲百大DJ」，在IG累積超過1800萬名追蹤者。最近她為了演出活動來到台灣，也利用機會在台北觀光，日前更以一身火辣裝扮現身台北街頭，影片曝光後引發網友暴動。

▲藍星蕾近期來到台灣。（圖／Up直播提供）



藍星蕾24日在IG曬出1段短片，寫下：「知道我在哪裡嗎？」只見畫面中的她身在1處巷弄中，一邊漫步一邊對著鏡頭招手，在穿過了巷子轉角後，停在了「赤峰街49巷」的路牌下。更吸睛的是，她當天身穿1件粉色低胸洋裝，衣服在胸前挖空，並僅以一條細線連接上緣，大方展現傲人身材。

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▲▼藍星蕾現身台北街頭。（圖／翻攝自IG／amberna_official）



值得一提的是，網紅蕾菈日前也上傳短片，分享與藍星蕾在健身房的近距離互動。影片中可見2人都身穿運動內衣，藍星蕾面對面坐在蕾菈腰上，蕾菈則是背靠著重量訓練椅，雙腳踩在地上將藍星蕾撐起。畫面曝光後，讓大批網友紛紛直呼「羨慕」、「好強的腰力」、「哪間健身房？我想報名」。

▲▼藍星蕾陪蕾菈健身。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）



▼藍星蕾IG影片。（影／IG／amberna_official）

