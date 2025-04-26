韓媒再爆「金秀賢2017到2019年跟女演員交往」　2點線索遭掀女方是她

記者吳睿慈／綜合報導

韓流男神金秀賢近期捲進已逝金賽綸感情世界，女方家屬指控他曾在未成年時期與金賽綸交往，對此，他否認表示「只有交往1年」，且是在2019年到2020年時，但輿論不利於他，如今事實難辨別。過去YouTuber李鎮浩曾曝光他其實在2016年到2019年時另有女友，女方也是演員，如今2點身份線索遭掀出，已有不少人猜出應該就是安昭熙。

▲金秀賢又被爆出2017年到2019年另有交往的人。（圖／翻攝自Instagram／soohyun_k216）



根據韓媒《MoneyToday》26日報導，該媒體指出金秀賢早在2016年末（接近2017年）到2019年時名草有主，女方也是演員，兩人在2019年的春天左右分手。一名演藝圈圈內人士爆料：「金秀賢當時與A女交往是公開的秘密，因此不太可能同時劈腿金賽綸，我記得他跟A女友傳過幾次緋聞，還有聽到金秀賢在當兵的這段期間經常寄信給A女。」

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▲報導指出金賽綸本來就對金秀賢有好感。（圖／翻攝自金賽綸IG）



還有另一位爆料者向該媒體表示：「正式開始交往的時間不太確定，但在金秀賢服役的2017年到2019年確定是交往關係，而金秀賢和金賽綸是在2019年到2020年之間只有1年。」該名爆料者幫金秀賢講話：「金賽綸從以前就對金秀賢有好感，兩人正式交往是金賽綸成年以後。」

報導更指出金賽綸分別在2016年、2018年、2021年都分別有不同的交往對象，其中一任就是歌手WOODZ（曹承衍），兩人交往的事情並未刻意對周遭的人隱瞞。

▲安昭熙遭指是金秀賢2017年到2019年的交往對象。（圖／翻攝自ssoheean IG）



只是金秀賢曾與A女交往3年，且女方身份也是演員，報導指出她的身份，A女是偶像出身的演員，曾經跟金秀賢待過同一間經紀公司，2點線索曝光，使得該位女演員的身份現已在韓國瘋傳，有網友指向演員安昭熙，她曾是Wonder Girls一員，再加上也都待過KEYEAST公司。金秀賢相關爭議是否有轉圜餘地，引起各界關注。