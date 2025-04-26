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吳映潔生完女兒終於回歸　姚元浩驚吐五個字歡迎她

記者葉文正／台北報導

由好看娛樂出品的《嗨！營業中第五季》本週將播出第五集，老夥伴吳映潔現身，她還在粉專留言說：「我那時候還沒減肥成功，我肥來了！」主廚姚元浩也開心表示：「終於回來囉！」「娃娃車呢?」網友紛紛留言「終於看到鬼鬼回來了 太好了 真想鬼鬼！」、「要看要看！真的要有鬼鬼才熱鬧」、「喜歡鬼鬼在營業中」，紛紛留言力挺鬼鬼歸隊。

▲《嗨！營業中》吳映潔驚喜回歸。（圖／好看娛樂）

▲《嗨！營業中》吳映潔驚喜回歸。（圖／好看娛樂）

店長包偉銘看到鬼靈精怪的吳映潔來探班，開始滔滔不絕地說起注意事項，鬼鬼聽了很久終於提起勇氣說：「包哥，你可以跟我講重點嗎？好長喔！」而郭泓志在廚房備料時，偷偷放屁被鬼鬼抓包：「郭哥你放屁。」郭泓志立刻否認：「這不是我放的。」還跟姚元浩鬥嘴鼓，接著莎莎、白安也加入戰局，大家七嘴八舌讓整個廚房非常熱鬧。

▲《嗨！營業中》吳映潔驚喜回歸。（圖／好看娛樂）

▲大夥開心與吳映潔擁抱。（圖／好看娛樂）

本集還邀請到況明潔擔任小幫手，她聽聞姚元浩試菜失敗，成品都很難吃，未料主廚姚元浩卻完全不擔心的說：「因為我們除了很會做菜之外，也很會做節目，節目需要起承轉合。」此外，店長包偉銘愛妻劉依純也特別來到花蓮驚喜探班，還找來應援咖啡車現場給老公示愛，車上滿滿兩人的恩愛照片，讓包偉銘害羞到直接躺在地上起不來。

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▲《嗨！營業中》吳映潔驚喜回歸。（圖／好看娛樂）

▲莎莎下廚仍是一把罩。（圖／好看娛樂）

劉依純還直接到店裡用餐，包偉銘看到老婆一來，眼中只有老婆，立刻拿起手機幫老婆拍照留念，看到這對夫妻不停冒出粉紅泡泡的況明潔說：「包嫂一來，包哥眼中只有妳。」還進到廚房跟大家說：「完蛋他老婆一來，我問他甚麼問題都不回我了」，急得跳腳。

《嗨！營業中》全新第五季是夥伴們的驗收考驗，主持人對自己出餐的要求越來越高，工欲善其事必先利其器，本季在店內準備了象印壓力IH電子鍋、象印烘烤微波爐供藝人使用。莎莎更使用象印烘烤微波爐親手製作拿手甜點，香氣四溢、口感滿分，讓營業夥伴們試吃完更是異口同聲狂讚：「太好吃了！」

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姚元浩, 鬼鬼, 乱彈阿翔, 吳映潔, 郭泓志

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