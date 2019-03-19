廣播名人吳樂天逝世！　享壽71歲…《台語廖添丁》擁百萬聽眾

▲廣播名人吳樂天逝世，享壽71歲。（圖／翻攝自臉書／吳樂天官方粉絲專頁臉書）

記者陳芊秀／綜合報導

廣播名人吳樂天已於16日逝世，享壽71歲。他在90年代在地下電台以台語講古《傳奇人物廖添丁》，同時利用節目空檔賣藥，全盛期擁有上百萬聽眾。他的身價一度號稱高達5億台幣，還被封為「南部人的劉德華」，經歷投身政界、涉案判刑入獄，最後傳出數億家產散盡，傳奇一生落幕。

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▲吳樂天以台語講古《台灣英雄廖添丁》，曾在90年代爆紅全台。（圖／翻攝自臉書／吳樂天官方粉絲專頁臉書）

吳樂天以流利台語講述義賊廖添丁的故事，咬字清晰，聲線又深具戲劇張力，講古節目《傳奇人物廖添丁》曾伴隨台灣無數民眾，且一講就是10年之久。他後來熱衷政治活動，卻因詐欺及傷害罪入獄，還因積欠5200多萬營利事業所得稅，被法務部列為禁奢大戶名單。

出獄後的吳樂天聲勢大減，數度傳出復出又不了了之，晚年居住在新北市南勢角的小公寓，以教授劍道維生。他的講古節目至今仍在網路瘋傳，一生擁有不少傳奇事蹟，逝世消息傳出，也讓眾多粉絲在網路上發文哀悼。



▲吳樂天台語講古《廖添丁》至今仍在網路熱傳。（影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。）