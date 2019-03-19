劉瑞琪飆母子戲　周孝安「情緒炸出」流下男兒淚　

記者許逸群／台北報導

演員周孝安在中視《C.S.I.C.鑑識英雄II正義之戰》飾演雷一鳴，日前遠赴美國舊金山拍攝，此行讓他深刻難忘。他表示：「每天我們能拍攝的時間不長，幾乎每一個表演都在跟時間賽跑，必須精準，注意力保持集中。」不光有時間壓力，整部戲為辦案題材，相當考驗演員腦力。

▲周孝安在劇中與蔡淑臻演情侶。（圖／中視提供）

接拍這角色前，周孝安不僅看了神劇《CSI犯罪現場》，還有日劇《神探伽利略》，也接受劇組安排的各種訓練，比起第一季，他覺得情感面的詮釋有更多層次，「這角色情緒不是完全釋放的那種人，很多的反應就算很多很滿，還是得壓抑住。」

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▲周孝安與劉瑞琪在劇中飾演母子。（圖／中視提供）

戲骨級的劉瑞琪在劇中飾演律師，和周孝安之間的衝突母子情，也是經典，母子關係疏離，加上分別為執法者與律師的對立身分，周孝安以一句台詞「妳永遠都不會想要跟我站在同一陣線」，訴求著身為兒子被母親長期漠視的埋怨與吶喊，周孝安僅用語氣與眼神就把情緒做到極致，還一度演到泛淚。

戲外，周孝安也面臨過與家人的衝突。家人一開始很反對他當演員，周孝安說道：「他們認為這並不是完全靠努力就能成功的工作，運氣非常重要，也希望我能去試試學做生意。」但經過幾年的家庭革命與自己努力做出成績後，現在家人都很支持。