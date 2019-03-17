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影／HBL籃球電影《下半場》首支預告！整個球隊「男神顏值」網狂推

記者洪文／綜合報導

台灣HBL籃球電影《下半場》首支預告出爐！該片由全台嚴選出25位兼具球技、身材及顏值的小鮮肉演出高中籃球員，其中兩位男主角分別由以BL劇《越界》成為「男女通吃天菜」的范少勳，和《有五個姊姊的我就註定要單身了啊！》的新人朱軒洋，飾演一對在球場上對決的親兄弟。

▲▼《下半場》劇照。（圖／翻攝自Youtube）

▲▼《下半場》劇照。（圖／翻攝自Youtube）

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▲▼《下半場》劇照。（圖／翻攝自Youtube）

《下半場》由《逆光飛翔》導演張榮吉、監製陳寶旭再次聯手拍攝，為了呈現籃球比賽的真實感，片中演員由各地「具有籃球基礎」的球員海選而來，多數為本地學校球隊球員，也有專程從美國回來參加甄選的學生，更有中日混血帥哥，25位成員從今年初開始長達半年的表演及籃球訓練後，正式組成兩支球隊投入拍攝工作。

BL劇《越界》成為「男女通吃天菜」的范少勳和《有五個姊姊的我就註定要單身了啊！》的新人朱軒洋在《下半場》飾演一對在球場上對決的親兄弟，分別領軍光誠中學、育英高中，爭奪HBL總冠軍，而他們要戰勝的不只是命運，還有彼此的兄弟感情。

▲▼《下半場》宣傳照。（圖／逆光電影提供）

▲▼《下半場》宣傳照。（圖／逆光電影提供）

▲▼《下半場》宣傳照。（圖／逆光電影提供）

除了范少勳、朱軒洋，《下半場》青春熱血的籃球隊成員還有連潔琳、章賀、劉揚暄、劉鎮葳、黃呈濬、吳昱恩、各務孝太、陳柏文、邱以太、鄧遠威、洪立成、林睦凱、劉育仁、王新凱、莊又齊、羅章恩、王啟丞、鄧紹杰、張仕達、魏宇人、陳言慎、袁加樂、林子璿，大多數都是還在高中、大學打校隊的籃球員，每天片場都散發濃烈的雄性賀爾蒙氣息，有女性工作人員笑說每天在這麼多肌肉猛男群中拍戲，都不想收工回家了。

新人之外，《下半場》的演員陣容還包括近年較少參演國片的吳大維、段鈞豪，兩人分飾敵對球隊的教練，新鮮組合令人眼睛一亮，加上影帝影后級的庹宗華、陸弈靜、謝瓊煖等演技派的特別演出，為電影增色許多。

《下半場》將於2019年夏天上映。

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下半場, 張榮吉, 范少勳

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