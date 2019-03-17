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王湘瑩冒雨為「他」暖送熱湯　旁人目睹眼眶泛淚

記者林彥君／台北報導

甜美主持王湘瑩日前和金馬獎台灣傑出電影幕後工作者王偉六（六哥）拍攝「金燈臺國際影展」宣傳微電影《出軌》，執導《一把青》導演曹瑞原說道：「這個獎是得獎最不重要的獎，目的是希望讓參賽者在準備作品時享受其中，也期望參賽者能在創作過程只想著：「你的作品能影響很多人。」

▲▼ 王湘瑩。（圖／《出軌》提供）

▲王湘瑩拍攝微電影。（圖／《出軌》提供）

王湘瑩說和王偉六首次於幕前合作「感覺很奇妙。」王偉六擔任《出軌》男主角，真實呈現電影幕後人員的辛勞及付出，在影片中，有一幕是王偉六在下著大雨的天氣中顧器材，王湘瑩溫暖送熱湯橋段，讓人眼眶泛淚。

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王湘瑩說，其實在片場，幕後工作人員都比我們來的辛苦，那一幕雖然是劇情安排，但也是真的打從心底在謝謝六哥為台灣電影圈的努力及付出。王湘瑩感性的說：「沒有他們，就沒有在螢光幕前的我們！」

▲▼ 王湘瑩。（圖／《出軌》提供）

▲王湘瑩微電影造型。（圖／《出軌》提供）

「金燈臺國際影展」是一群對台灣電影有熱忱的工作者共同舉辦，幕後團隊由重量級電影人鼎力相挺，包含《翻滾吧！阿信》資深燈光師莊季營、《色戒》《少年PI的奇幻漂流》首席錄音師康永樫、《痞子英雄2黎明升起》攝影師簡啓仲，以及榮獲第42屆金馬獎最佳原創電影歌曲鄭偉杰等，皆為了該片協助拍攝或擔任電影配樂創作。

▲▼ 王湘瑩。（圖／《出軌》提供）

▲王湘瑩在雨中送熱湯。（圖／《出軌》提供）

此次影展的競演項目，除了影片創作的競賽交流外，也鼓勵有志從事「電影主題曲創作」的朋友，邀請到金馬獎最佳原創歌曲獎方文山 ，跨刀為《出軌》填詞創作，並在影展期間舉辦「與方文山大師共譜神曲」之影展宣傳片作曲暨演唱之音樂大賽，得獎者除有獎金、獎座外 ，另有機會取得唱片公司EP發片合約。

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