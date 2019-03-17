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陳綺貞現身信義區千人擠爆！　聽全場大合唱..感動再加碼

記者盧薇淩／台北報導

「創作天后」陳綺貞去年發行第七張專輯《沙發海》，隨即展開秒殺完售的20周年「漫漫長夜」小巨蛋演唱會，一連3天吸引超過三萬鐵粉朝聖支持。被封為「邪教教主」的她，日前難得舉辦睽違5年的簽名會，不僅號召各方新舊教徒相聚，在信義區擠入千位歌迷，就連二樓空橋也站滿人，她現場獻唱剛釋出MV的新歌《華生》，台下滿滿的「華生」也熱情回應合唱。

▲▼陳綺貞舉行簽名會 。（圖／添翼提供）

▲陳綺貞舉行簽名會。（圖／添翼提供）

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「沙發海」全台唯一簽名會16日下午於台北新光三越香堤大道廣場舉行，即便天氣微冷，仍有許多歌迷前一晚就漏夜排隊，只為見教主一面。陳綺貞當天一席黃色碎花洋裝現身，仙氣滿滿引起全場驚呼，開場就先演唱新歌《華生》，要送給最力挺她的歌迷，唱完歌還表示「下一個20年，我要把每個華生都寫進我的歌裡」，女神撩粉無極限。
 
就在陳綺貞下台準備簽名會的同時，現場突然開始大合唱《台北某個地方》，陳綺貞在後台聽到相當感動，決定加碼獻唱一首，還說：「你們大合唱的時候怎麼可以沒有我？」成為當天最大驚喜彩蛋。

▲▼陳綺貞舉行簽名會 。（圖／添翼提供）

▲陳綺貞現場演唱新歌。（圖／添翼提供）

簽名會開始後，滿場歌迷在台下耐心等候，一位行動不變的身障歌迷也在隊伍其中，陳綺貞看到二話不說直接親自走下台為這位歌迷簽名，還給予一個大大溫暖擁抱，貼心舉動感染現場所有人。

由於是全台唯一一場簽名會，有不少歌迷從中南部上來支持，也有特地從海外飛過來，陳綺貞得知後相當感動，每個簽名時都送上溫暖的關心與問候，還用自己的毛巾為歌迷拭去專輯上的雨水，甚至臨時起意清唱實體專輯才收錄的隱藏曲目《神魂顛倒》，再一次送上驚喜，讓歌迷直呼女神暖心無極限。

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