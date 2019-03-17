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大韓民國萬歲「在法國被丟尿瓶」　宋一國心痛：只因為是亞洲小孩！

記者張筱涵／綜合報導

南韓藝人宋一國帶著大韓、民國、萬歲上《超人回來了》後，大展爸爸一打三的熟練育兒法，再加上孩子們可愛的外貌獲得大家喜愛。現在三胞胎也已經長大了，宋一國就透露因為妻子的關係曾全家一起到法國一年，但卻遭到嚴重的種族歧視。

▲宋一國帶著大韓、民國、萬歲上《超人回來了》廣受歡迎。（圖／翻攝自宋一國IG）

▲▼宋一國帶著大韓、民國、萬歲上《超人回來了》廣受歡迎。（圖／翻攝自宋一國IG）

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▲宋一國帶著大韓、民國、萬歲上《超人回來了》廣受歡迎。（圖／翻攝自宋一國IG）

宋一國受訪提到由於法官妻子研修的關係，一家人就到法國住了一年，在妻子努力念書進修時，他就幫忙打理生活起居和照顧三胞胎，雖然像這樣全家人24小時都可以在一起很幸福，但他也笑說滿常有口角的，但這就是「家人」啊！最讓他難過的是在當地只因為「是亞洲人」就遭到不正當的言語、行為對待。

▲宋一國帶著大韓、民國、萬歲上《超人回來了》廣受歡迎。（圖／翻攝自宋一國IG）

▲宋一國一家人曾到法國住一年。（圖／翻攝自宋一國IG）

無緣無故就被罵你們這些亞洲人怎樣怎樣的髒話，有一次宋一國帶著三胞胎去公園玩，結果就孩子們就被人丟裝有尿的瓶子，讓他氣得把這輩子學過的髒話全都罵了出來，雖然讓兒子們到國外受到這樣的對待真的非常憤怒，但他樂觀說道也是有好的地方。三胞胎因為《超人回來了》在南韓街頭都會被認出來，偶爾也會造成個性教育上的問題，到了法國因為不會有人認出來，對孩子教育上也有了一定的幫助。

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宋一國, 超人回來了, 大韓, , 國萬歲

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