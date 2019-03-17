易烊千璽才18歲就說「養生，大了你就懂」　9歲女童無言笑了…

記者張筱涵／綜合報導

在最新一集大陸綜藝《大冰小將》中，易烊千璽和平均8歲的成員們一起挑戰客家菜，齊心完成後大家聚在一起吃飯時，荷花糕被小朋友們嫌得一無是處，整盤幾乎都被他吃完了。

▲易烊千璽。（圖／翻攝自易烊千璽微博）

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易烊千璽和小隊員們齊心準備客家菜後，一起端上桌時讓其他人都讚嘆不已，還害羞地抿嘴笑了一下，沒想到吃到一半王治童突然大喊「太難吃了這也…老難吃了，千璽哥哥」，接著指桌上說就是荷花糕。劉芸吃了以後說可能因為藥草味才讓小朋友覺得不好吃，自己和易烊千璽都覺得很好吃，「等你長大就喜歡這個味道，老年人都喜歡」，易烊千璽還被上了白髮、白鬍的特效十分逗趣。

▲孩子們抱怨荷花糕不好吃。（圖／翻攝自浙江衛視官方頻道YOUTUBE）

9歲的孫思汶在事後訪問時也露出尷尬又不失禮貌的笑容說：「千璽哥哥吃了好幾個那個荷花糕，他說『養生呀！大了妳就懂了！』」接著大嘆一口氣繼續說：「無話可說！」誠實又純真的反應叫人看了十分逗趣。網友們也都說易烊千璽明明才18歲，就跟平均8歲的孩子們說養生，不免讓人聽了會歪頭覺得哪裡不對，相當搞笑。

▲孫思汶對易烊千璽的反應無言以對。（圖／翻攝自浙江衛視官方頻道YOUTUBE）

▼【FULL】水上運動會千璽泳裝指導熱身動作 小將變身小農夫菜園拔蘿蔔《大冰小將》第10期20190316 [浙江衛視官方HD]。（影片／取自中國浙江衛視官方頻道YOUTUBE，如遭刪除請見諒）