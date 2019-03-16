丸子解散14年罕見合體了！　小鬼親PO「同框照」狂勾回憶

記者劉宜庭／綜合報導

「丸子」罕見合體了！小鬼（黃鴻升）16年前曾和韓宜邦（Junior）及林埈永（綠茶）組成男團丸子，當年以酷帥無厘頭風格作為特點，但只發了一張專輯《關東煮》，就在2005年解散，如今事隔多年，3人私下罕見合體聚會，同框畫面更是勾起大票粉絲心中回憶，意外引發討論。

▲「丸子」已於2005年解散。（圖／取自網路）



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小鬼16日晚間透過Instagram發文，曬出一張合照開心寫道，「大家好～我們是丸子。」畫面中，他戴著紅色壓舌帽，似乎負責掌鏡，一旁的綠茶開心比出YA手勢，Junior則戴著黑框眼鏡入鏡，3人緊靠著出現在鏡頭前，顯見氣氛十分歡樂融洽。

▲小鬼開心PO出與綠茶（右）、Junior（左）的合照。（圖／翻攝自小鬼Instagram）



當年丸子解散後，3人雖然各自往演藝圈發展，但私下仍然維持好交情，視彼此為一輩子的好友。過去和小鬼和Junior也都曾提到，希望3人有機會能再一起工作，可惜苦無機會。

小鬼2016年出席活動時，也曾被問到「為什麼不繼續當丸子三兄弟？」當時，他認真地回說：「我以前的團體是丸子，沒有丸子三兄弟，那是卡通！」隨後他幽默唱起卡通《丸子三兄弟》的歌曲，讓一旁的工作人員都忍不住笑出聲。如今，丸子罕見合體，同框畫面勾起大票粉絲心中回憶，同時也引來不少網友紛紛留言笑說，「是丸子，沒有三兄弟！」