《下一站，幸福》10年了！　吳慷仁曬「慕橙小樂家合照」網：好懷念啊～

記者張筱涵／綜合報導

台灣經典偶像劇《下一站，幸福》2009年開播，到現在已經快迎來10周年了！以這部戲打開知名度的吳慷仁也在臉書寫下感性留言，到現在他都很感謝這部戲，更希望能讓導演陳慧翎看見他這幾年來的成長。

▲《下一站，幸福》於2009年開播，引起廣大迴響。（圖／翻攝自IMDb）

請繼續往下閱讀...

吳慷仁17日上傳一張舊照，他望著天空看起來在想著什麼事情，造型看起來並不像是近期拍攝的樣子，隨後他也做出了解答。這張照片就是《下一站，幸福》導演陳慧翎在劇中慕橙和小樂家替他拍的照，沒想到也已經過了將近10年的時間，到現在他和導演也都還有在聯絡，前陣子還去找對方談天說地。

▲當年導演陳慧翎替他在慕橙和小樂家拍的照。（圖／翻攝自吳慷仁臉書）

「當時沒有下一站的演出機會，可能現在的我還在餐廳端盤子」吳慷仁在和陳慧翎聊天時說出了這句話，雖然以開玩笑的口吻敘述，但對2007年以《沿海岸線徵友》出道的他來說，過2年就碰上這麼好、成了演藝生涯轉捩點的《下一站，幸福》，說這句話的時候心裡其實非常認真，最後也小心翼翼自己放在內心10年的願望就是：「我想當一次妳戲裡的男主角。」

原來吳慷仁在那張照片望著天空思考的事情正是「想演陳慧翎導演作品的男主角」，10年過去了這個心願一直沒有改變，他一直想著希望能讓導演看見這10年來他一步步的成長，「在那個框框裡活給她看一次」。這部戲不只對他來說是重要的回憶，對許多七、八年級生也是一個青春記憶，也有很多粉絲是因為這部戲而開始支持他。

▲吳慷仁臉書全文。（圖／翻攝自吳慷仁臉書）

▼【下一站，幸福Autumn's Concerto】全劇精華！一段愛與失憶的故事（安以軒／吳建豪／小小彬／吳慷仁）。（影片／取自NewShowBiz完全娛樂YOUTUBE，如遭刪除請見諒）