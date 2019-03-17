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鈕承澤性侵不舉　爆「抓住軟弱ＯＯ」：妳親他！妳親他！

娛樂中心／綜合報導

導演鈕承澤被控性侵電影《跑馬》女劇組人員，被以150萬元交保並限制出境、出海。雖然他一再強調自己沒有脅迫女生發生性行為，但根據受害女子向檢方的陳述和劇組工作人員出面證言，事情並非如他所說的。

▲▼鈕承澤性侵案出庭。（圖／記者林敬旻攝）

▲鈕承澤遭控性侵。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

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據《蘋果日報》報導，看過起訴書的相關人士透露，鈕承澤2018年11月24日在家裡強押被害人性侵，試圖性行為時因為不舉沒得逞，結果抓著生殖器湊過去被害人嘴邊連喊：「妳親他、妳親他！」後來又突然停下動作讓對方回家。

另外，鈕承澤遭控性侵電影《跑馬》女劇組人員，被以150萬元交保並限制出境、出海後，日前在台北地方法院首度開庭，他與委任律師以工作需要為由力爭「解禁」，法官7日做出裁決，以鈕承澤具備長期在國外居住能力，依舊持續限制出境。對此鈕承澤委任律師，13日向法院提出抗告，表示法院至今並未說清楚理由，已違反《刑事訴訟法》。

法官認為，鈕承澤涉犯為最輕本刑3年以上、10年以下有期徒刑重罪，且資力雄厚，加以國外有工作計畫，具備在國外長期居住、生活的能力，考量全案涉及的公益及對被害女子權利之侵害，因此持續對鈕承澤予以限制出境、出海的處分。不過律師認為，法院將鈕承澤限制出境、出海，至今未見理由，也沒收到裁定書，有違《刑事訴訟法》，請求撤銷。

至於各界關心停拍的電影《跑馬》會不會復拍，鈕承澤強調「目前計畫還是暫停的，演員、投資人都很希望繼續，但我覺得應該要面對人生很重要的過程」。他表示現在沒有能力被期待擔任導演的工作，當然還是希望能有機會完成拍攝。但目前，他每天只有跑步和打坐「真實面對恐懼與寂寞。」

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