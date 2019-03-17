ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《延禧攻略》姊妹劇改名！　截圖搶先曝光…一句話點破「故事演什麼」

記者陳芊秀／綜合報導

陸劇《延禧攻略》2018年爆紅全亞洲，更成為全球Google熱搜冠軍的神劇，製作人于正宣布開拍姐妹劇《盛唐攻略》，男女主角由許凱、李一桐演出。該劇名稱沿用「攻略」2字，帶出系列劇的印象，近日製作人則透露改名了！

▲▼《盛唐攻略》改名。（圖／翻攝自微博／于正）

▲《延禧攻略》姊妹作《盛唐攻略》宣布改名。（圖／翻攝自微博／于正）

請繼續往下閱讀...

于正改新劇名《大唐兒女行》，以唐朝為時代背景，並形容「一個溫馨又不失浪漫的愛情喜劇故事！」他拍攝《延禧攻略》時，給觀眾嶄新的視覺印象，同時讓「莫蘭迪色」爆紅，新劇雖然劇照尚未出爐，率心公開調色師的截圖，色調「不同於《延禧攻略》用的『絹』畫風，這次想用『礦物畫成的壁畫』風，就像我們看到的唐三彩一樣，色彩豐富但不張揚。」

▲▼《盛唐攻略》改名。（圖／翻攝自微博／于正）

▲《盛唐攻略》改名《大唐兒女行》。（圖／翻攝自微博／于正）

▲▼《盛唐攻略》改名。（圖／翻攝自微博／于正）

▲于正曬出截圖，透露新戲的視覺風格「色彩豐富但不張揚。」（圖／翻攝自微博／于正）

《大唐兒女行》早前傳出2月中下旬開拍，當時已經召集主要演員開會圍讀劇本，男主角許凱坐在桌邊見眾人拍照，還低頭偷笑露出招牌酒窩。原名《盛唐攻略》馬上讓人聯想到《延禧攻略》，不過宮鬥、權謀題材已被官方相關單位要求禁拍、禁播，各製作公司籌拍戲劇方向轉彎，新劇朝代、劇情甩宮鬥印象、風格也完全不同了，開拍前已經備受矚目，未來能否再造全球熱度，令外界相當期待。

▲許凱演《盛唐攻略》。（圖／翻攝自微博）

▲許凱、李一桐主演《盛唐攻略》。（圖／翻攝自微博）

欠扁奴才比出「國際手勢」橘貓秒暴怒：484活膩了！？

推薦閱讀

獨家／鄭人碩證實和小薰交往中！遠赴高雄見習婚禮..親密舉動外洩

獨家／鄭人碩證實和小薰交往中！遠赴高雄見習婚禮..親密舉動外洩

「最強選手」小宇開唱　蕭敬騰聽完攤手：這沒辦法啊！

「最強選手」小宇開唱　蕭敬騰聽完攤手：這沒辦法啊！

快訊／鄭俊英手機裡找出鐵證！《與神同行》車太鉉被爆非法賭博

快訊／鄭俊英手機裡找出鐵證！《與神同行》車太鉉被爆非法賭博

勝利只談錢「見面會變直銷賣假藥」！　被制止2次講不聽…GD心寒臭臉影片曝光

勝利只談錢「見面會變直銷賣假藥」！　被制止2次講不聽…GD心寒臭臉影片曝光

勝利「試圖脫罪」惡劣對話曝光！　爽喊：所以我才愛韓國

勝利「試圖脫罪」惡劣對話曝光！　爽喊：所以我才愛韓國

宋仲基捲髮留中分現身婚禮！賓客「忘記新人全都在看他」

宋仲基捲髮留中分現身婚禮！賓客「忘記新人全都在看他」

100kg厚片女友「韓星級婚紗照」曝光！　甜喊「一家3口」…網驚喜：懷孕了

100kg厚片女友「韓星級婚紗照」曝光！　甜喊「一家3口」…網驚喜：懷孕了

楊丞琳悄現身李榮浩演唱會：我在這裡！ 　舞台「甜放9大字」閃瞎啦

楊丞琳悄現身李榮浩演唱會：我在這裡！ 　舞台「甜放9大字」閃瞎啦

小鮮肉❤100kg厚片女友結婚了！　哽咽淚崩「最好的都給妳」擁吻甜炸

小鮮肉❤100kg厚片女友結婚了！　哽咽淚崩「最好的都給妳」擁吻甜炸

星光幫葉瑋庭「2年結3次婚」　高雄歸寧宴..外籍帥夫親化妝！

星光幫葉瑋庭「2年結3次婚」　高雄歸寧宴..外籍帥夫親化妝！

六月曝兒子2歲前「不太說話」　心疼慢飛天使：我神經太大條

六月曝兒子2歲前「不太說話」　心疼慢飛天使：我神經太大條

崔鍾訓要FTISLAND：跟我喝酒出去玩！　「老么秒拒絕」網驚：逃過一劫

崔鍾訓要FTISLAND：跟我喝酒出去玩！　「老么秒拒絕」網驚：逃過一劫

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

獨家／鄭人碩證實和小薰交往中！遠赴高雄見習婚禮..親密舉動外洩

「最強選手」小宇開唱　蕭敬騰聽完攤手：這沒辦法啊！

快訊／鄭俊英手機裡找出鐵證！《與神同行》車太鉉被爆非法賭博

勝利只談錢「見面會變直銷賣假藥」！　被制止2次講不聽…GD心寒臭臉影片曝光

勝利「試圖脫罪」惡劣對話曝光！　爽喊：所以我才愛韓國

宋仲基捲髮留中分現身婚禮！賓客「忘記新人全都在看他」

100kg厚片女友「韓星級婚紗照」曝光！　甜喊「一家3口」…網驚喜：懷孕了

楊丞琳悄現身李榮浩演唱會：我在這裡！ 　舞台「甜放9大字」閃瞎啦

小鮮肉❤100kg厚片女友結婚了！　哽咽淚崩「最好的都給妳」擁吻甜炸

星光幫葉瑋庭「2年結3次婚」　高雄歸寧宴..外籍帥夫親化妝！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

延禧攻略, 盛唐攻略, 大唐兒女情

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《想你的夜》原唱台北開唱！李佳薇相挺送書..打開竟是這個
  2. 蕾菈自揭黑歷史：高三就懷孕了　「坐月子脹到F」絕美孕照首曝光！
  3. 鄭人碩離婚半年認愛小薰！網傻眼揪「關鍵時間點」：該被寒單炸一下
  4. 全家人遭父虐打！　張衛健等到「爸媽離婚了」罕揭家事
  5. 芮塔歐拉脫了！性感露小蠻腰開唱　台灣重逢「才子歌手」爆驚喜
  6. 楊丞琳悄現身李榮浩演唱會：我在這裡！ 　舞台「甜放9大字」閃瞎啦
  7. 獨家／鄭人碩證實和小薰交往中！遠赴高雄見習婚禮..親密舉動外洩
  8. 鄭俊英一支手機毀掉12年招牌！《2天1夜》恐走入歷史
  9. 《東宮》隱藏版結局提早曝光！　虐9年「作者開恩」看完網哭了
  10. 《安娜貝爾回家囉》第3集片名確定！《驚奇隊長》女星演出

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366