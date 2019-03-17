《延禧攻略》姊妹劇改名！　截圖搶先曝光…一句話點破「故事演什麼」

記者陳芊秀／綜合報導

陸劇《延禧攻略》2018年爆紅全亞洲，更成為全球Google熱搜冠軍的神劇，製作人于正宣布開拍姐妹劇《盛唐攻略》，男女主角由許凱、李一桐演出。該劇名稱沿用「攻略」2字，帶出系列劇的印象，近日製作人則透露改名了！

▲《延禧攻略》姊妹作《盛唐攻略》宣布改名。（圖／翻攝自微博／于正）

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于正改新劇名《大唐兒女行》，以唐朝為時代背景，並形容「一個溫馨又不失浪漫的愛情喜劇故事！」他拍攝《延禧攻略》時，給觀眾嶄新的視覺印象，同時讓「莫蘭迪色」爆紅，新劇雖然劇照尚未出爐，率心公開調色師的截圖，色調「不同於《延禧攻略》用的『絹』畫風，這次想用『礦物畫成的壁畫』風，就像我們看到的唐三彩一樣，色彩豐富但不張揚。」

▲《盛唐攻略》改名《大唐兒女行》。（圖／翻攝自微博／于正）

▲于正曬出截圖，透露新戲的視覺風格「色彩豐富但不張揚。」（圖／翻攝自微博／于正）



《大唐兒女行》早前傳出2月中下旬開拍，當時已經召集主要演員開會圍讀劇本，男主角許凱坐在桌邊見眾人拍照，還低頭偷笑露出招牌酒窩。原名《盛唐攻略》馬上讓人聯想到《延禧攻略》，不過宮鬥、權謀題材已被官方相關單位要求禁拍、禁播，各製作公司籌拍戲劇方向轉彎，新劇朝代、劇情甩宮鬥印象、風格也完全不同了，開拍前已經備受矚目，未來能否再造全球熱度，令外界相當期待。

▲許凱、李一桐主演《盛唐攻略》。（圖／翻攝自微博）