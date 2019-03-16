交往9年男友避談結婚　葉瑋庭吵架後開門..驚見「求婚排場」噴淚！

記者盧薇淩／台北報導

第二屆《超級星光大道》的歌手葉瑋庭和加拿大籍男友愛情長跑9年，終於開花結果結婚，在加拿大登記後，在台灣公證，今晚將在高雄舉辦歸寧宴，她笑說「2年內結了3次婚」，卻都是嫁給同一人。說起求婚過程，葉瑋庭透露老公那天故意惹她生氣，但最後發現是求婚，讓她感動不已。

▲葉瑋庭透露當時求婚過程。（圖／星光娛樂）

求婚那天，近50歲的加拿大籍老公故意惹葉瑋庭生氣，兩人大吵一架，她氣到回房間睡覺，睡醒後一踏出房門，就看到老公在客廳用玫瑰花排成「Marry me」，桌上還擺著老公親自下廚、她最愛的南瓜湯，讓她一看到瞬間爆哭，感動到說不出話。她透露，當時兩人已經在一起很久了，也會聊到結婚的事，但男方始終不正面回應，都是打哈哈帶過，那天也是聊到類似的問題，看到驚喜後非常感動。

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▲葉瑋庭在高雄舉行歸寧宴。（圖／星光娛樂）

嚮往西式婚禮的她，原本打算走西式簡單但隆重的儀式，但因家人比較傳統，最後還是選擇16日下午，在高雄享溫馨婚宴會館，席開30桌舉辦歸寧宴，粗估花費近百萬。歸寧宴下午5點半登場，還是保有西式婚禮最重要的「第一支舞」，主持人由好友杜力擔任主持人，她也在婚禮上演唱新歌《好好聊天》，就是要賓客們能夠放下手機，好好吃頓飯，好好聊天。

經紀人笑說，她的原住民朋友多，怕到時現場變豐年祭。而A-Lin、小薰、Boxing、賴銘偉、張心傑等圈內好友也出席祝賀，至於張惠妹（阿妹）沒法到場，昨天已有先打電話祝賀。

▲▼葉瑋庭歸寧宴，A-Lin、小薰出席。（圖／星光娛樂）