獨家／鄭人碩證實和小薰交往中！遠赴高雄見習婚禮..親密舉動外洩

記者盧薇淩、記者林映妤／台北報導

鄭人碩和小薰見習婚禮！「星光幫歌手」葉瑋庭和加拿大籍老公16日晚間在高雄舉行歸寧宴，和葉瑋庭交情如同姐妹的小薰，也帶著傳緋聞多次的鄭人碩特地南下，小倆口一同現身，彷彿在見習婚禮，更時常流露親密舉動，而熟知兩人的親密友人也在稍早親口證實，「他們兩個的確在交往。」

▲鄭人碩和小薰證實交往中。（圖／資料照）

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鄭人碩去年爆出已與2年前奉子成婚的老婆簽字離婚，同時更傳同演新片《寒單》的小薰疑似第三者，後來他出席宣傳活動一概否認，小薰也表示「誤傳」。不過小薰好友葉瑋庭16日在高雄舉行歸寧宴，她帶著鄭人碩連袂出席，被嗅出一個見習婚禮的節奏，似乎也被現場溫馨浪漫氛圍感染，兩人藏不住的戀愛氣息。

稍早與鄭人碩交情甚篤的友人也向《ETtoday星光雲》獨家證實，鄭人碩的確與小薰正在交往，才大老遠陪女方遠赴高雄見習婚禮。而鄭人碩經紀人稍早也間接幫兩人認愛，「之前就有說碩哥在追小薰了，我們都很樂見其成呀！」並默許記者寫「男女朋友」，至於是否去見習婚禮？經紀人說：「他的確有去高雄，但不清楚參加誰的婚禮。」





▲鄭人碩、小薰曾一起拍攝電影《寒單》。（圖／記者徐斌慎攝）

小薰和葉瑋庭曾在2014年在電影《只要我長大》中演對手戲，兩人早在2011年的《新兵日記》時便已有深厚的革命情感，這次好姐妹的人生重要大事，小薰當然不能缺席，更帶著「男朋友」鄭人碩特地南下高雄送上祝福，鄭人碩在小薰心中的地位可見一斑，台上台下都充滿粉紅泡泡。

▲鄭人碩（後排右一）和小薰（前排右二）見習婚禮。（圖／讀者提供）