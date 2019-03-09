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一開口全傻眼「認真嗎」　蕭敬騰聽完自白⋯當場幫寫歌

記者許逸群／綜合報導

《這！就是原創》每周日21：00將於「ETtoday播吧」與「ETtoday星光雲YouTube」播出。排名第105名（最後一名）的選手徐徐若楓，首次在三位導師面前演唱自己的作品，但他的表現卻讓全場錯愕，讓人疑惑「是認真的嗎」。不過蕭敬騰看到他的真誠與熱血，當場為他譜曲，讓全場歡呼喝采。

▲▼《這！就是原創》蕭敬騰。（圖／翻攝優酷）

▲▼徐徐若楓的演出讓蕭敬騰滿臉疑惑。（圖／翻攝優酷）

▲▼《這！就是原創》蕭敬騰。（圖／翻攝優酷）

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徐徐若楓在眾多創者者面前演唱，他的表現讓人難免質疑是否不會唱歌與創作，他自創曲《熱死了》的歌詞淺顯易懂，「中暑了中暑了、熱死了熱死了、熱熱熱。」3名隊長與全場選手都當場傻眼。蕭敬騰坦言：「我當時覺得，這個人是認真的嗎？甚至懷疑導演組是認真的嗎？我後來聽一聽，我覺得他寫的歌是成立的，這些都是非常好的創作靈感。」

▲▼《這！就是原創》蕭敬騰。（圖／翻攝優酷）

▲另兩位隊長陳粒與王嘉爾也傻眼。（圖／翻攝優酷）

徐徐若楓不用樂器創作，似乎全憑著腦海中旋律來寫歌，「我來這個節目就是希望老師告訴我，我寫的這些到底算不算是歌。如果能被老師肯定 這也是我最大的收穫。」蕭敬騰告訴他「這當然是歌」，接著問他「有人為你譜過和弦嗎」。他則說：「沒有。我是一個在路上的孤獨行者，跟別人在一起會拖累別人，怕別人討厭我。所以一直自己做。」

▲▼《這！就是原創》蕭敬騰。（圖／翻攝優酷）

▲▼徐徐若楓自白創作路上相當孤獨。（圖／翻攝優酷）

▲▼《這！就是原創》蕭敬騰。（圖／翻攝優酷）

蕭敬騰聽完徐徐若楓的自白，當場說「我幫你譜一次好不好」，兩人隨即現場合作演出，雖然他最後還是沒能晉級，但不僅他高興得到收穫，也讓大夥明白創作最初的動力。蕭敬騰說：「他讓我印象非常深刻，看起來是非常純樸的人，每個學員不論是走或留，他是最激動的一個，為大家流淚、為大家笑，他是一個特別可愛的人。」

▲▼《這！就是原創》蕭敬騰。（圖／翻攝優酷）

▲▼蕭敬騰當場幫譜曲，羨煞全場選手。（圖／翻攝優酷）

▲▼《這！就是原創》蕭敬騰。（圖／翻攝優酷）

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