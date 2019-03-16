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野生霍建華籃球場凸槌！　「外套一脫下」秒投進框動作Man炸

記者劉宜庭／綜合報導

藝人霍建華擁有帥氣外型、精湛演技，活躍戲劇圈多年，人氣依舊居高不下，戲約不斷。他近期如火如荼地忙拍新片，期間多次被網友野生捕獲，近來又被路過民眾目擊，在公園拍戲時，突然脫下外套，大展身手打起籃球，超Man模樣全被拍下PO網，引發熱烈討論。

▲▼霍建華空降瀋陽。（圖／CFP）

▲霍建華活躍戲劇圈多年，人氣依舊居高不下。（圖／CFP）

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霍建華行程滿檔，近來被網友捕獲現身公園拍戲，期間看見該處設有籃球場，主動拿球往籃框裡投，幾次下來卻都「凸槌」沒進。這時，他索性將西裝外套脫下，少了束縛後隨手一投，果然就將球神準丟進籃框中，投籃動作也頓時迷倒大票粉絲。

▲野生霍建華被目擊現身公園投籃。（圖／翻攝自《新浪娛樂》）

▲野生霍建華被目擊現身公園投籃。（圖／翻攝自《新浪娛樂》）

此外，在3天前（13日），也有河北工業大學的學生曬出照片透露，目擊霍建華現身大學校園。當時，霍建華正在拍上樓的戲，開始前還轉頭跟工作人員有說有笑，帥氣模樣秒殺全場，不僅現場塞滿人潮，照片也在陸網掀起暴動。

事實上，霍建華已經全面退出社群網路，不再主動透露近況，久未露臉在陸網造成熱烈迴響。他在大學拍攝新作品，被推測是拍攝電影《大約在冬季》，這也是他與女星馬思純在《他來了請閉眼》之後，再度聯手合作。

▲▼霍建華現身大學。（圖／翻攝自微博／會火）

▲▼霍建華現身大學。（圖／翻攝自微博／會火）

▲霍建華日前現身校園，拍攝上樓梯的戲，不到5公尺距離擠滿人潮圍觀。（圖／翻攝自微博／八組日報、會火）

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

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