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周子瑜、周杰倫登「亞太TOP百大帥哥美女榜」！　國旗被掛五星旗

記者劉宜庭／綜合報導

「TC Candler」是知名美國電影網站，每年都會公布全球百大帥哥美女票選出爐，每每都能引發全球熱議，今（16日）公布亞太區最美、最帥100張面孔榜單，然而其中周杰倫、鬼鬼（吳映潔）、周子瑜、歐陽娜娜、彭于晏、趙又廷等人，國籍都被掛上五星旗，名單也再度掀起熱烈討論。

▲亞太百大帥哥美女榜出爐。（圖／翻攝自微博／LikeTCCAsia榜單）

▲亞太百大帥哥美女榜出爐。（圖／翻攝自微博／LikeTCCAsia榜單）

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▲亞太百大帥哥美女榜出爐。（圖／翻攝自微博／LikeTCCAsia榜單）

▲周子瑜、歐陽娜娜、鬼鬼登上亞太百大最美臉孔排行榜。（圖／翻攝自微博／LikeTCCAsia榜單）

在「TC Candler」16日公布的「亞太區百大最美臉孔」排行榜中，從第1到第10名分別為BLACKPINK成員LISA、石原聰美、楊超越、周子瑜、宮脇咲良、迪麗熱巴、CL、岡田奈奈、古力娜扎、朱珠。

而「亞太區百大最帥臉孔」排行榜，前十名則依序為吳京、田柾國、古川雄輝、阿米爾罕、羽生結弦、胡歌、G-Dragon（權志龍）、吳亦凡、王嘉爾、朴燦烈。

▲亞太百大帥哥美女榜出爐。（圖／翻攝自微博／LikeTCCAsia榜單）

▲亞太百大帥哥美女榜出爐。（圖／翻攝自微博／LikeTCCAsia榜單）

▲亞太百大帥哥美女榜出爐。（圖／翻攝自微博／LikeTCCAsia榜單）

▲彭于晏、周杰倫、趙又廷登亞太百大最帥臉孔排行榜。（圖／翻攝自微博／LikeTCCAsia榜單）

TC Candler這次推出亞太區百大最帥、最美臉孔，開放網路投票，成為榜單列出的重要依據，力求選出最能體現優雅、獨創性、大膽、激情、承諾與希望等標準，不過，投票規則中也強調，網路票選結果並非榜單唯一依據，「還會綜合來自亞太區各國家媒體老師的意見。」然而，在榜單出爐後，部分網友酸說，「以後你自己排吧，投什麼票。」也有不少人得知偶像上榜欣喜不已，評價相當兩極。

►點我看亞太百大最美臉孔排行榜

►點我看亞太百大最帥臉孔排行榜

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