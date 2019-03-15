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《雞不可失》炸雞食譜有可樂！阿基師加碼美味秘訣要「這樣吃」

記者吳孟庭／綜合報導

《雞不可失》在台票房突破7500萬，其中開創天兵刑警「事業第二春」的獨門料理「水原牛肋排炸雞」，在上映後也成為討論焦點，要怎麼運用台灣當地材料重新還原？阿基師透露料理加「可樂」是秘訣，同時炸完還要「這樣吃」才美味。

▲▼Bii 畢書盡、阿基師出席電影《雞不可失》記者會。（圖／記者張一中攝）

▲Bii 畢書盡、阿基師還原《雞不可失》裡面的水原牛肋排炸雞。（圖／記者張一中攝）

片商在日前公布《雞不可失》獨門正宗食譜，今（15）日邀請台韓混血歌壇小天王Bii畢書盡，與育達高職餐飲顧問、也是國寶級大廚的阿基師（鄭衍基）拜師學藝，學習如何炸出電影中的「水原牛肋排炸雞」。

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阿基師透露，「這款炸雞很特別的地方，除了牛奶的醃漬之外，最神的是可樂的調味，除了可以提香、鮮甜、解膩。雞肉的部份在泡好牛奶後裹上麵衣、再沾乾燥炸粉，可以保有雞肉的鮮味，同時回炸後讓外皮更酥脆。」

▲▼Bii 畢書盡、阿基師出席電影《雞不可失》記者會。（圖／記者張一中攝）

▲阿基師笑說怕畢書盡筷子沒拿穩，打算用手去接。（圖／記者張一中攝）

除了有獨門配料之外，還要分開炸兩次，第一次要炸7分鐘、第二次2分鐘。在現場示範時，阿基師記得給媒體鏡頭，卻又怕弄傷畢書盡纖纖玉手，「夾起炸雞時很怕雞掉下去、油噴起來，我都準備好用手去接了。」不過大讚畢書盡很聽他的指示，架式十足給了95分高分。

▲▼Bii 畢書盡、阿基師出席電影《雞不可失》記者會。（圖／記者張一中攝）

▲阿基師餵畢書盡試吃剛出爐的炸雞。（圖／記者張一中攝）

依照劇中指定原料調配，阿基師坦言沒有自己另加秘方，但適逢白色情人節剛過，他認為炸雞不要用叉子吃，最好用手餵給對方吃，「這才叫吮指回味嘛～」《雞不可失》在台播映1個月好評不斷，也持續上映中。

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畢書盡, 阿基師, 雞不可失, 日韓風

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