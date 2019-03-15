王大文脫了「露出可口六塊肌」　導演要求：當場剃毛了！

▲王大文為新MV秀出好身材。（圖／環球提供）

記者關韶文／台北報導

創作歌手王大文推出新專輯《國際太空站》，新歌中將一頭留了3年的長髮剪成小平頭，他為作品犧牲，他為求完美，更褪去上半身衣物，露出健壯的體魄，目測胸腹肌無一不缺，尤其胸膛厚實，一對車頭燈朝前，完美曲線讓同事相當害羞。

一場人生的低潮，形成了王大文《國際太空站》專輯的雛形，專輯每首歌就像是各個獨立的星體，蘊含大文這段時間觀察到的故事微粒，十首歌連起來成就此次的太空任務。這次他也首次與挖掘他的阿弟仔老師合作，兩人默契十足，大文表示，「往往歌詞還沒寫，老師已經知道我要寫什麼，彷彿心意相通。」

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▲▼王大文剃髮、露肉樣樣來。（圖／環球提供）

同名新歌《國際太空站》MV在寒流低溫中直驅陽明山拍攝，雖然冷颼颼，但不乏大文與女主角親密戲，有大文一吻女生的手邀舞、深情款款共舞的浪漫畫面，更有不捨緊緊相擁的鏡頭。

拍攝之前大文還臨陣磨槍，做了伏地挺身100下，以讓身線更好看，果然導演一聲令下，請他脫去上衣，裸上身的大文肌肉線條完美，讓團隊不禁點頭：「有讚！」他更應導演要求，在拍攝時直接剪去留了3年的長髮，這頭自第二張專輯結束宣傳後就開始蓄的頭髮，帶給王大文許多安全感，為戲而落髮的當下，他一度捨不得，但求完美的他，仍是忍痛親自下手，導演讚他演得好，一次到位。