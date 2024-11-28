戴愛玲香港開唱倒數一週　搶先暴雷嘉賓「是超大咖金曲歌后」

記者蔡琛儀／台北報導

戴愛玲12月8日將在香港東華三院東蒲胡李名靜體育館開唱，是她首次在香港舉辦專場演出，讓戴愛玲直言緊張不已，也搶先透露香港站將有請「金曲歌后」A-Lin擔任特別嘉賓，情同姐妹的她們更笑說若歌迷夠熱情，絕對會讓現場成為大型部落豐年祭！

▲▼戴愛玲香港演唱會邀請好姐妹A-Lin助陣。（圖／華納提供）

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戴愛玲回想4月才因春浪音樂節於香港初登場，她透露對香港歌迷的熱情印象深刻，容易被感動也愛哭的戴愛玲甚至激動到一度要落淚，更在當時承諾很快回到香港舉辦專場，如今她也遵守與香港歌迷們的約定，表示準備了很多大合唱的橋段獻給大家。但一敲定香港檔期後，就時常感到無形的壓力，透露自己就算靠運動排解壓力，但每到夜深人靜時仍會設想各種狀況，因此有睡不好的困擾，時常找姐妹聊天舒壓。

而A-Lin在演出前一天因工作人在天津，但一收到邀請義不容辭立刻排出空檔力挺，戴愛玲笑說：「A-Lin就是我的訴苦對象之一，我們平常半夜空檔的時候就會訊息聊天，她也知道我很緊張，本來說要來香港看表演，沒想到後來決定直接到舞台上力挺。」

▲戴愛玲首度在香港開唱。（圖／華納提供）

A-Lin此舉也讓戴愛玲猶如吃了定心丸，心中充滿感動。A-Lin也和戴愛玲一起討論歌單，透露將合唱〈愛了就知道〉，A-Lin接著也將演唱自己的經典歌，兩人也開玩笑表示：「如果大家太熱情的話，我們可能會考慮加碼，讓現場直接變成部落豐年祭！」