大哥哥沒有忘記！許光漢隔五年　驚喜同框《想見你》小黃雨萱　

記者蕭采薇／台北報導

年僅11歲的童星鄭又菲，以《BIG》的癌童角色，拿下本屆金馬獎最佳新演員。她曾在夯劇《想見你》中，飾演童年的黃雨萱，和許光漢飾演的李子維有段跨越時空的相遇。兩人也在本屆金馬獎上再次見面，同框畫面公開後，令不少戲迷大喊：「一直在等你們合體！」、「大哥哥真的沒有忘記妳。」

▲許光漢時隔五年，再次同框「小黃雨萱」鄭又菲。（圖／翻攝自IG）



從小就演戲的鄭又菲，曾在《想見你》飾演「小黃雨萱」，她在劇中曾和當時仍是高中生的李子維（許光漢飾演）相遇，兩人度過了一個下午後，「小黃雨萱」也和李子維約定：「大哥哥，你不可以忘記我喔。」被稱為是神來之筆的安排。

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▲服役中的許光漢特地向所屬單位請假，參加金馬獎擔任頒獎嘉賓。（圖／攝影中心攝）

在《想見你》播出五年後，鄭又菲也在本屆金馬獎和許光漢再次見面。鄭又菲的instagram公布兩人在金馬惜別酒會上打招呼和同框的影片，並寫下：「2019拍攝的想見你，直到今年2024金馬再次遇見。當初那個小妹妹長大了，你也已經紅遍全球。」

▲鄭又菲以《BIG》的癌童角色，拿下第61屆金馬獎最佳新演員。（圖／記者林敬旻攝）

許光漢目前正在服役，特地向所屬單位請假參加金馬獎，意外促成李子維和小黃雨萱再次重逢，令不少劇迷看了感動直呼：「大哥哥沒有忘記！李子維和黃雨萱又在另一個時空見面的感覺。」更有人注意到許光漢特地配合鄭又菲的身高蹲低合照，直誇非常紳士。