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快訊／NewJeans宣布「今夜12點起正式解約」！　後續活動計畫曝光

記者劉宛欣／綜合報導

南韓人氣女團NewJeans先前對經紀公司ADOR發出最後通牒，要求整改否則解約，並給予2周期限，28日是截止日，5名成員們晚間緊急召開記者會，透露今晚12點過後，將與ADOR正式解約，表示「我們決定離開ADOR的原因非常簡單，ADOR有責任保護旗下藝人，但我們並沒有感受到ADOR有這樣的意圖或能力」。

▲NewJeans召開緊急記者會。（圖／翻攝YouTube／SBS 뉴스）

▲NewJeans召開緊急記者會。（圖／翻攝YouTube／SBS 뉴스）

▲NewJeans召開緊急記者會。（圖／翻攝YouTube／SBS 뉴스）

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成員們表示先前公司多次的違約行為已發送內容證明，要求在14日內改進，但始終未見實質進展。「從內容證明發出到現在，我們的要求完全沒有被滿足，對方的回應也只是形式化的態度，毫無誠意。」成員們表示，這樣的合作模式只會帶來精神上的痛苦與時間上的浪費，因此選擇結束合作：「我們五人一致決定，從29日凌晨開始，將正式解除與 ADOR 的專屬合約。」

NewJeans強調，解約後將不再是 ADOR 的藝人，但已安排的行程、商業合作及代言都會如期完成「我們不希望因為合約解約對其他人造成任何損失，非常感謝一路支持我們的廣告商和合作夥伴。」她們也表示，未來將以全新的身份自由展開活動，但暫時可能無法使用「NewJeans」這個團名。

▲NewJeans召開緊急記者會。（圖／翻攝YouTube／SBS 뉴스）

▲NewJeans宣布從今晚12點起與ADOR解約。（圖／翻攝YouTube／SBS 뉴스）

對於團名問題，成員明確表態：「雖然我們可能一段時間無法使用NewJeans名義，但我們絕對不會放棄這個名字。」她們強調，這不僅是一個簡單的名稱或商標，而是成員們自初次見面以來共同努力的象徵。「我們會盡全力爭取完整的NewJeans名字權利，因為這代表了我們的初心與成長。」

聲明中，NewJeans點名母公司 HYBE 與 ADOR 的管理問題，直言雙方責任難以切割。「HYBE 和 ADOR 本質上已是一體，但卻試圖推卸責任給彼此，這讓我們無法接受。」她們也透露，ADOR原有的管理團隊遭突然撤換，與團隊一同打拼的導演合作也被中斷，這些變動令雙方信任關係徹底瓦解。

▲NewJeans召開緊急記者會。（圖／翻攝YouTube／SBS 뉴스）

▲NewJeans透露接下來的活動、代言不受影響。（圖／翻攝YouTube／SBS 뉴스）

NewJeans同時也對所有支持的人表達感謝。「我們未來會以全新的方式繼續努力，請大家不要擔心，也請繼續期待我們接下來的表現。」並再次喊出了先前在頒獎典禮上說過的「NewJeans never die」。

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