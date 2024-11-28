《孫家兄弟》錢裕揚宣布回台發展！　自爆是「許光漢迷弟」告白：我超愛他

記者蕭采薇／台北報導

Netflix影集《孫家兄弟》的台裔男星錢裕揚，除了繼續在好萊塢耕耘外，在台灣也簽了經紀公司，成為巫建和、姚淳耀、范少勳的師弟。他透露，因為非常喜歡電影《陽光普照》，回台拍攝短片時，主動向導演推薦當時素昧平生的巫建和，後來和對方成為好友，也加入其經紀公司。

▲錢裕揚在好萊塢發展多年，因主演《孫家兄弟》初嚐走紅滋味。（圖／青春期影視提供）

錢裕揚家世顯赫，祖父是前監察院長錢復，但他不當傳統「官三代」，熱愛表演的他大學就投入其中，家人也非常支持。錢裕揚也坦言，搬回台灣一部分是為了家人，另一部分就是希望能在台灣接好的工作，發願「在台灣拍一部全中文的戲！」

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▲錢裕揚在台灣簽了經紀公司，成為巫建和、姚淳耀、范少勳的師弟。（圖／青春期影視提供）



他雖然成年後就搬到美國，但很喜歡台灣電影，更自爆：「我超愛許光漢！」對他的作品如數家珍，「我看了《陽光普照》、《關於我和鬼變成家人的那件事》，最近看了《青春18×2 通往有你的旅程》，我看了還爆哭。」他稱讚許光漢不只會演又會唱，且能駕馭高中生的同時，又可以展現成熟面貌，「真的很強！」

▲錢裕揚透露自己很喜歡許光漢，也熱愛電影《陽光普照》。（圖／青春期影視提供）

錢裕揚因參與同學拍攝的短片《皮蛋》而參加日舞影展，他也因為很喜歡電影《陽光普照》，主動向導演介紹片中的父子檔陳以文、巫建和，成功促成三人合作。他興奮的說：「我看了《陽光普照》3、4遍，他們都是我演員界的英雄！」

▲錢裕揚簽約台灣經紀公司，會與好萊塢並重發展。（圖／青春期影視提供）

錢裕揚明年他在美國和台灣預計各有兩部電影開拍，下週則要飛回美國加入拍攝Netflix《降世神通：最後的氣宗》第2季。他雖加入台灣經紀公司，但在美國也另有經紀團隊，兩邊的工作會兼顧，他謙虛表示：「我是想在台灣多多學習。」更承諾如果好友對美國市場有興趣，「我會盡我所能幫助他們。」