ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《孫家兄弟》錢裕揚宣布回台發展！　自爆是「許光漢迷弟」告白：我超愛他

記者蕭采薇／台北報導

Netflix影集《孫家兄弟》的台裔男星錢裕揚，除了繼續在好萊塢耕耘外，在台灣也簽了經紀公司，成為巫建和、姚淳耀、范少勳的師弟。他透露，因為非常喜歡電影《陽光普照》，回台拍攝短片時，主動向導演推薦當時素昧平生的巫建和，後來和對方成為好友，也加入其經紀公司。

▲錢裕揚。（圖／青春期影視提供）

▲錢裕揚在好萊塢發展多年，因主演《孫家兄弟》初嚐走紅滋味。（圖／青春期影視提供）

錢裕揚家世顯赫，祖父是前監察院長錢復，但他不當傳統「官三代」，熱愛表演的他大學就投入其中，家人也非常支持。錢裕揚也坦言，搬回台灣一部分是為了家人，另一部分就是希望能在台灣接好的工作，發願「在台灣拍一部全中文的戲！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲錢裕揚。（圖／青春期影視提供）

▲錢裕揚在台灣簽了經紀公司，成為巫建和、姚淳耀、范少勳的師弟。（圖／青春期影視提供）

他雖然成年後就搬到美國，但很喜歡台灣電影，更自爆：「我超愛許光漢！」對他的作品如數家珍，「我看了《陽光普照》、《關於我和鬼變成家人的那件事》，最近看了《青春18×2 通往有你的旅程》，我看了還爆哭。」他稱讚許光漢不只會演又會唱，且能駕馭高中生的同時，又可以展現成熟面貌，「真的很強！」

▲錢裕揚。（圖／青春期影視提供）

▲錢裕揚透露自己很喜歡許光漢，也熱愛電影《陽光普照》。（圖／青春期影視提供）

錢裕揚因參與同學拍攝的短片《皮蛋》而參加日舞影展，他也因為很喜歡電影《陽光普照》，主動向導演介紹片中的父子檔陳以文、巫建和，成功促成三人合作。他興奮的說：「我看了《陽光普照》3、4遍，他們都是我演員界的英雄！」

▲錢裕揚。（圖／青春期影視提供）

▲錢裕揚簽約台灣經紀公司，會與好萊塢並重發展。（圖／青春期影視提供）

錢裕揚明年他在美國和台灣預計各有兩部電影開拍，下週則要飛回美國加入拍攝Netflix《降世神通：最後的氣宗》第2季。他雖加入台灣經紀公司，但在美國也另有經紀團隊，兩邊的工作會兼顧，他謙虛表示：「我是想在台灣多多學習。」更承諾如果好友對美國市場有興趣，「我會盡我所能幫助他們。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

Google地圖毛孩亂入追街景車　網笑：讓你體驗被狗追的感覺

推薦閱讀

本土劇男神認愛女星一年多分手了！　公開爆「女方欠錢不還」

本土劇男神認愛女星一年多分手了！　公開爆「女方欠錢不還」

林采緹「中空幫小2歲男友洗車」穿超辣！解放側胸全被拍：加分嗎

林采緹「中空幫小2歲男友洗車」穿超辣！解放側胸全被拍：加分嗎

快訊／NewJeans宣布「今夜12點起正式解約」！　後續活動計畫曝光

快訊／NewJeans宣布「今夜12點起正式解約」！　後續活動計畫曝光

三上悠亞被拍「0偽裝現身頂好市場」！鏤空褲穿太短 鉛筆腿全看光

三上悠亞被拍「0偽裝現身頂好市場」！鏤空褲穿太短 鉛筆腿全看光

被罵到刪文！名導叫橋本環奈出來喝酒　她臉上冒黑眼圈…網震怒

被罵到刪文！名導叫橋本環奈出來喝酒　她臉上冒黑眼圈…網震怒

驚爆台大咖女星「得菜花」！沈玉琳：很不名譽　男偶像雙面行徑遭挖

驚爆台大咖女星「得菜花」！沈玉琳：很不名譽　男偶像雙面行徑遭挖

NewJeans今晚開緊急記者會！「2周期限已到」韓媒：與解約有關

NewJeans今晚開緊急記者會！「2周期限已到」韓媒：與解約有關

黃鴻升今41歲冥誕！《玩很大》公開「生前未曝光照片」　萬人湧入鼻酸

黃鴻升今41歲冥誕！《玩很大》公開「生前未曝光照片」　萬人湧入鼻酸

台八男神分手控前女友不還錢！本尊發長文反駁揭他「表面裝孝子」

台八男神分手控前女友不還錢！本尊發長文反駁揭他「表面裝孝子」

直擊／不是陳傑憲！日大咖偶像愛上「勝投怪盜張奕」：看他上場心情複雜

直擊／不是陳傑憲！日大咖偶像愛上「勝投怪盜張奕」：看他上場心情複雜

燃炸舞台！ETtoday高校街舞嘉年華人氣票選　抽百項好禮

燃炸舞台！ETtoday高校街舞嘉年華人氣票選　抽百項好禮

館長搞簽賭「5年前收50萬開球」！還喊：支持國球　網挖爭議影片怒了

館長搞簽賭「5年前收50萬開球」！還喊：支持國球　網挖爭議影片怒了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

本土劇男神認愛女星一年多分手了！　公開爆「女方欠錢不還」

林采緹「中空幫小2歲男友洗車」穿超辣！解放側胸全被拍：加分嗎

快訊／NewJeans宣布「今夜12點起正式解約」！　後續活動計畫曝光

三上悠亞被拍「0偽裝現身頂好市場」！鏤空褲穿太短 鉛筆腿全看光

被罵到刪文！名導叫橋本環奈出來喝酒　她臉上冒黑眼圈…網震怒

驚爆台大咖女星「得菜花」！沈玉琳：很不名譽　男偶像雙面行徑遭挖

NewJeans今晚開緊急記者會！「2周期限已到」韓媒：與解約有關

黃鴻升今41歲冥誕！《玩很大》公開「生前未曝光照片」　萬人湧入鼻酸

台八男神分手控前女友不還錢！本尊發長文反駁揭他「表面裝孝子」

直擊／不是陳傑憲！日大咖偶像愛上「勝投怪盜張奕」：看他上場心情複雜

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

孫家兄弟, 錢裕揚

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《孫家兄弟》錢裕揚宣布回台發展！　自爆是「許光漢迷弟」告白：我超愛他
  2. 戴愛玲香港開唱倒數一週　搶先暴雷嘉賓「是超大咖金曲歌后」
  3. 大哥哥沒有忘記！許光漢隔五年　驚喜同框《想見你》小黃雨萱　
  4. 48歲舒淇全素顏無偽裝！　曬0距離「貼臉自拍照」嚇壞網
  5. 虞書欣團隊宣傳文挨轟「蹭王鶴棣」炒CP！　《永夜》劇迷也被惹怒
  6. 黃氏兄弟瑋瑋出道8年　突感性洩心聲：真心的笑容是否還在
  7. NewJeans今晚開緊急記者會！「2周期限已到」韓媒：與解約有關
  8. 謝金晶宣布雙喜臨門：一次即獲雙胞胎　男方身份曝光「是選秀歌手」
  9. 太慘！女歌手演唱會只賣出98張票　被迫取消
  10. 趙小僑合體劉亮佐站台！　曝典典寶寶最愛「軟軟的水淋在身上」

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

泡麵星級料理 挑戰營養師

泡麵星級料理 挑戰營養師

「文里補習班」開課啦！重現節目中米其林三星主廚安成宰示範的「大蒜泡麵」

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366