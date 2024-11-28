直擊／不是陳傑憲！日大咖偶像愛上「勝投怪盜張奕」：看他上場心情複雜

記者吳睿慈／台北報導

日本超人氣男團浪花男子週末即將在台北小巨蛋舉辦演唱會「Naniwa Danshi ASIA TOUR 2024+2025 '+Alpha' in Taipei」，28日上午率先抵台，他們馬不停蹄下午出席記者會，一人一句道地的中文與台語問候，可愛模樣擄獲人心，其中，熱愛棒球的藤原丈一郎緊盯12強賽事，他表示非常喜歡「勝投怪盜」張奕，當看到對方上場時心情複雜，「 看到他上場很期待，但一邊又希望日本贏，心情很複雜」。

▲▼浪花男子首度來台。（圖／記者黃克翔攝）



[廣告]請繼續往下閱讀...

浪花男子28日在台灣舉辦記者會，7人有備而來，自我介紹時全用中文打招呼，「請多多關照」、「很高興能來台灣」、「好開心能見到你們」，其中最常來的藤原丈一郎大喊「三杯雞，一級棒」，全場笑出來。成員高橋恭平第一次出國，他分享神奇經驗，「因為是人生第一次使用護照的瞬間，還可以跟成員一起出國真的很開心，一直被說要拍照拿下眼鏡、印指紋，每個步驟都好開心。」

▲浪花男子感謝粉絲到機場接機。（圖／記者黃克翔攝）



他們抵達松山機場吸引600人接機，大西流星致謝：「粉絲到現場接機太熱情，抵達機場有明確感受到台灣真的有很多粉絲喜歡我們。」他們看到有人寫「謝謝你們來台灣」，感到非常開心。團體首度來台舉辦演唱會，他們做足功課想去夜市、吃古早味蛋糕，藤原丈一郎熱愛三杯雞，「我也想推薦給成員吃吃看三杯雞。」

▲▼藤原丈一郎（上圖右一）緊盯12強賽事，最喜歡的台灣棒球員是張奕。（圖／記者黃克翔、李毓康攝）



台日日前大戰開打，熱棒球的藤原丈一郎緊盯12強賽事，「我看了！決賽是看電視，前一場是東京巨蛋現場看的」，他非常喜灣張奕，還以「我們隊友」形容對方，喜愛之情溢於言表，「看到他上場很期待，但又很複雜的心情」，被問及如果張奕加入浪花男子呢？他比起讚：「一級棒！」浪花男子2場台北小巨蛋現還有零星票券可購買。