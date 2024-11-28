被問HYBE房時爀…NewJeans冷回「對他無話可說」　喊話想與閔熙珍一起

記者劉宛欣／綜合報導

南韓人氣女團NewJeans 28日召開緊急記者會，向大眾宣告與HYBE旗下經紀公司ADOR的專屬合約，於今夜12點後解除。成員Minji在記者會中，表達了對希望再與前代表兼製作人閔熙珍合作，強烈暗示有意與閔熙珍攜手接下來的演藝事業。

▲Minji表達想與閔熙珍繼續合作的意願。（圖／翻攝YouTube／KBS News）

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Minji在記者會上中說明解約原因時表示：「由於ADOR和HYBE的違約，破壞了我們之間的信任。」她接著表示，自己強烈希望與閔熙珍代表再次合作，當記者提問有關HYBE議長房時爀時，Minji語氣堅定地回應：「對那位沒有任何話要說。」簡短的回答顯示出成員們對HYBE高層的失望以及對於解約的堅定。

▲Minji表示對房時爀無話可說。（圖／翻攝YouTube／KBS News）

至於有媒體問到，若HYBE現在有意願再與NewJeans協商，NewJeans成員們是否願意？Minji則坦言：「我們已經傳達很多次我們的想法了，如果等到現在才願意跟我們談，會讓我們覺得好像只是要做給人看，之前的聲明也都流於形式，從來沒有要展現真誠。」間接表達了沒有與HYBE繼續談的意願。

此前，NewJeans的製作人閔熙珍與母公司HYBE娛樂的徹底槓上，她於11月20日宣佈辭去ADOR的董事職務，並終止與HYBE的股東間合約，接下來將對HYBE及其相關人員的違法行為，一一採取必要的法律行動，不想再浪費時間，直呼「HYBE在2024年的惡行是K-pop歷史上前所未有的事件。」更直言「HYBE的道德敗壞已達到極點」。