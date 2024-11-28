台八男神分手控前女友不還錢！本尊發長文反駁揭他「表面裝孝子」

記者黃庠棻／台北報導

台八男神丁力騏2年多前開始與同劇女星袁儷珊交往，2023年9月認愛，小倆口曾經在他生日時大方放閃，收到各界的祝福。然而，近日男方登上《單身行不行》卻突然自爆已經分手，且透露在交往期間幫女方付了很多錢。對此，袁儷珊也在社群網站上反駁。

▲丁力騏上節目怒控前女友。（圖／翻攝YouTube／東風衛視）

袁儷珊稍早在社群網站上發文，寫道「很多時候真的不要為了上節目而誇大事實，只因為你有記者人脈而來欺負人！感情中是互相的，對等的付出才能維持好ㄧ段感情，雙方的付出，都是心甘情願，我從沒主動開過口，但確實有幫過我，那時是真心的感謝！」

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▲袁儷珊反控丁力騏。（圖／翻攝自Facebook／袁儷珊）

雖然感謝丁力騏幫忙，但袁儷珊反駁「我不懂為什麼要為了節目效果而誇大事實，狗狗的車買不到1千被說變成5、6千，幫忙了10個月？我真的滿頭問號？！」更揭露兩人分手的原因是男方的脾氣跟個性，她說道「表面是孝子，但在家的時候是如何兇自己的家人？！對家人是如何的沒耐性？！每次吵架、尷尬、不說話，我卡在中間真的好尷尬，還要當和事佬！」

▲袁儷珊反控丁力騏。（圖／翻攝自Facebook／袁儷珊）

袁儷珊進一步說道「為什麼不說說每次發脾氣就搞冷暴力、搞消失的事，最後選擇分開是因為最後一次搞消失，消失了半個月，並沒有其他任何的原因！」，一字一句都對丁力騏感到失望，她坦言兩人分手3個多月，但「感情是雙方的事，不是當事者真的無法理解」，最後「會選擇發文是不想因為ㄧ方的片面之詞而被誤解這段曾經付出過真心的感情」。

▲袁儷珊反控丁力騏。（圖／翻攝自Facebook／袁儷珊）



【袁儷珊全文】

很多時候真的不要為了上節目而誇大事實，只因為你有記者人脈而來欺負人！感情中是互相的，對等的付出才能維持好ㄧ段感情，雙方的付出，都是心甘情願，我從沒主動開過口，但確實有幫過我，那時是真心的感謝！

但我不懂為什麼要為了節目效果而誇大事實，狗狗的車買不到1千被說變成5、6千，幫忙了10個月？我真的滿頭問號？！那為什麼不說說自己的脾氣跟個性才是導致分手的關鍵，表面是孝子，但在家的時候是如何兇自己的家人？！對家人是如何的沒耐性？！每次吵架、尷尬、不說話，我卡在中間真的好尷尬，還要當和事佬！為什麼不說說每次發脾氣就搞冷暴力、搞消失的事，最後選擇分開是因為最後一次搞消失，消失了半個月，並沒有其他任何的原因！本來不想多說多回應什麼，都已經分開3個多月了，感情是雙方的事，不是當事者真的無法理解，我始終認為一段感情就是好聚好散，沒曾想去傷害對方，最後會選擇發文是不想因為ㄧ方的片面之詞而被誤解這段曾經付出過真心的感情！