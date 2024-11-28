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虞書欣團隊宣傳文挨轟「蹭王鶴棣」炒CP！　《永夜》劇迷也被惹怒

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸女星虞書欣與丁禹兮主演的古裝劇《永夜星河》開播後深受喜愛，每每登上熱搜，微博評分高達9.3分，關注度頗為驚人。虞書欣過去曾憑藉《蒼蘭訣》與另一頂流男神王鶴棣搭檔爆紅，此次與丁禹兮的「二搭」被視為再創演藝新高峰，人氣絲毫不遜色於同期競爭作、由趙露思、劉宇寧主演的《珠簾玉幕》。

▲虞書欣工作室宣傳文引起粉絲論戰。（圖／翻攝自虞書欣工作室、王鶴棣、丁禹兮微博）

▲虞書欣靠著《永夜星河》再登事業巔峰。（圖／翻攝自虞書欣工作室微博）

為配合劇集宣傳，劇組推出延伸綜藝《閃耀的恒星》，虞書欣工作室近日在微博上分享一系列美照，寫下：「清新旖麗，斑斕多彩，時刻釋放『欣』引力」，但這段話卻引來王鶴棣粉絲的不滿，認為這是趁機蹭她與王鶴棣的「棣欣引力」CP。粉絲留言批評「綁著別人炒CP，真的很膈應」同時也讓支持虞書欣、丁禹兮CP的粉絲感到不悅，認為有搶熱度之嫌，影響《永夜星河》的宣傳。

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▲虞書欣工作室宣傳文引起粉絲論戰。（圖／翻攝自虞書欣工作室、王鶴棣、丁禹兮微博）

▲虞書欣工作室宣傳文引起粉絲論戰。（圖／翻攝自虞書欣工作室微博）

▲虞書欣工作室宣傳文引起粉絲論戰。（圖／翻攝自虞書欣工作室、王鶴棣、丁禹兮微博）

▲王鶴棣。（圖／翻攝自王鶴棣微博）

丁禹兮在《永夜星河》播出期間，因與經紀公司合約即將到期，傳出不再續約的消息。報導指出，丁禹兮近期造型樸素，包括固定的髮型和黑框眼鏡。此外，他的隨行助理已停止配置，連唯一的保安都是向虞書欣借來的，引發外界對其後續發展的討論。

▲虞書欣工作室宣傳文引起粉絲論戰。（圖／翻攝自虞書欣工作室、王鶴棣、丁禹兮微博）

▲丁禹兮。（圖／翻攝自丁禹兮微博）

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